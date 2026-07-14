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IZRAELSKI PREMIJER

Netanyahu: Navijam na SP-u za Argentinu, ali ne zbog Messija!

Piše Luka Tunjić,
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Netanyahu: Navijam na SP-u za Argentinu, ali ne zbog Messija!
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
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Netanyahu šokirao priznanjem: navija za Argentinu zbog Mileija, a ne Messija! Hvalio je argentinskog predsjednika kao pravu superzvijezdu

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Izraelski premijer Benjamin Netanyahu iznenadio je javnost otkrićem svog favorita na Svjetskom prvenstvu. U isječku iz jednog podcasta, koji se proširio društvenim mrežama, otkrio je da njegova podrška Argentini nije motivirana nogometnom zvijezdom Lionelom Messijem, već politikom.

Na društvenoj mreži X objavljen je video isječak iz "The Mojo Podcasta" u kojem Netanyahu razgovara s voditeljem o nogometu. Kada ga je voditelj upitao navija li za Argentinu zbog Lionela Messija, izraelski premijer je dao neočekivan odgovor.

Ceremony marking the 50th anniversary of Operation Entebbe at the President's Residence in Jerusalem
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS

Netanyahu je s osmijehom odbacio pretpostavku i otkrio da iza njegove podrške stoji argentinski predsjednik Javier Milei. Netanyahu nije štedio riječi hvale za argentinskog kolegu, naglašavajući snažne veze između dviju država te opisujući Mileija kao ključnog "igrača".

​- Ne, prije Messija, tu dolazi Milei. On je superzvijezda. On je veliki prijatelj Izraela, sviđa mi se što je primijenio slobodnu ekonomiju u Argentini. A Messi je nevjerojatan vođa, sretni su što imaju takvog igrača - poručio je.

(*uz korištenje AI-ja)

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