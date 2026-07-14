Netanyahu šokirao priznanjem: navija za Argentinu zbog Mileija, a ne Messija! Hvalio je argentinskog predsjednika kao pravu superzvijezdu
Netanyahu: Navijam na SP-u za Argentinu, ali ne zbog Messija!
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu iznenadio je javnost otkrićem svog favorita na Svjetskom prvenstvu. U isječku iz jednog podcasta, koji se proširio društvenim mrežama, otkrio je da njegova podrška Argentini nije motivirana nogometnom zvijezdom Lionelom Messijem, već politikom.
Na društvenoj mreži X objavljen je video isječak iz "The Mojo Podcasta" u kojem Netanyahu razgovara s voditeljem o nogometu. Kada ga je voditelj upitao navija li za Argentinu zbog Lionela Messija, izraelski premijer je dao neočekivan odgovor.
Netanyahu je s osmijehom odbacio pretpostavku i otkrio da iza njegove podrške stoji argentinski predsjednik Javier Milei. Netanyahu nije štedio riječi hvale za argentinskog kolegu, naglašavajući snažne veze između dviju država te opisujući Mileija kao ključnog "igrača".
- Ne, prije Messija, tu dolazi Milei. On je superzvijezda. On je veliki prijatelj Izraela, sviđa mi se što je primijenio slobodnu ekonomiju u Argentini. A Messi je nevjerojatan vođa, sretni su što imaju takvog igrača - poručio je.
🚨🚨| JUST IN: Bibi Netanyahu has 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐋𝐘 announced he is supporting Argentina in this FIFA World Cup. 🗳️🇦🇷— Goals Side (@goalsside) July 9, 2026
[@clashreport]pic.twitter.com/zJi1Q6RIg9
(*uz korištenje AI-ja)
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