Neuer navratio na Pelješac po punjene paprike: Bile su na akciji 'platiš tri, dobiješ dvije'

Kad je Neuer čuo tko sam, htio se upoznat sa mnom. Kasnije sam pitao ove moje da koji je to, a oni mi kažu "to ti je golman Bayerna". Umrli su od smija, priča nam prijatelj golmana Bayerna

<p>Na tablu pred ulazom u Tuna bar na Pelješcu vlasnik <strong>Jakov Begović</strong> u srijedu je kredom napisao: "punjene paprike: platiš 3, dobiješ 2".</p><p>I prije nego se uopće stigao odmaknuti od table, pred njegov lokal se dovezao ni manje ni više nego golman Bayerna,<strong> Manuel Neuer</strong> (34). Nijemac je izašao iz neobičnog old-timera Porsche 356 dubrovačkih tablica i zadovoljan krenuo po svoju porciju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Manuel Neuer na Pelješcu</strong></p><p>Kasnije je, priča nam Begović, došao i <strong>Mate Biljarista</strong>, ali nakon što je Neuer otišao, od punjenih paprika na meniju je ostala samo ponuda "platiš 2, dobiješ 1".</p><p>Tuna bar i njegov vlasnik, primijet ćete, ni po čemu nisu obični. Postoji čitavi kult ljudi na društvenim mrežama koji pomno prate natpise na onoj reklamnoj tabli. Naš favorit je "govorimo sve jezike osim stranih" i "smanjili smo porcije, ali smo zato poskupili". A može i "ako ste nezadovoljni personalom, dovedite ga drugi put sa sobom".</p><p>Neuer je očito bio jako zadovoljan. S Jakovom se čak i nadmetao u obaranju ruke. A onaj old-timer u kojem se dovezao, također je njegov. </p><p>- Po Bosni već komentiraju da kakvu to olupinu Neuer vozi po Hrvatskoj - smije se ugostitelj, no čini se kao da nije previše entuzijastičan da takva mega zvijezda zalazi u njegov lokal.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako Neuer pjeva Thompsona</strong></p><p>Pitamo ga zato kako je Neuer došao do njega na Trpanj, poznaju li se? </p><p>- Poznam ga. Upoznali smo se tako što mi je njegov trener dao rukavice, a onda sam ih ponio na ribe i s njima izaša na naslovnici časopisa "Ribolov na Jadranu". Inače sam tunolovac. Neueru su pokazali tu novinu di lovim ribu u njegovim rukavicama i tako je sazna za mene. Kad sam bio u Njemačkoj, doša sam u društvo s njim, a kad je Neuer čuo tko sam, htio se upoznat sa mnom. Kasnije sam pitao ove moje da koji je to, a oni mi kažu "to ti je golman Bayerna". Onda su svi umrli od smija. On zna za mene - ja ne znan za njega - živopisno prepričava svestrani Pelješčanin. </p><p>Nogomet ga, dodaje, uopće ne zanima. </p><p>- Ne idem na utakmice, ne gledam balun. Al' tada sam mora otić na bar jednu u München. To mi je drugi put u životu da sam uopće bio na utakmici. Prije toga sam gleda Hajduk i Tottenham - prisjeća se Jakov. </p><p>I tako je slavni nogometaš u obilasku Hrvatske morao stati u Trpanj, posjetiti svog idola. Ondje planira ostati samo tri, četiri dana, a za to vrijeme se ludo zabavlja. Druži se s mještanima, pliva i biciklira. Igra vaterpolo. I ne ide mu loše, kažu mještani. Zato Jakov najavljuje da bi Neuer uskoro iz Bayerna mogao obaviti transfer u vaterpolo klub Trpanj. </p>