Neuer o krizi Nijemaca: Pale su teške riječi, ljutiti smo na sebe

Vjerojatno najveće iznenađenje prvog kruga na Svjetskom prvenstvu u Rusiji bio je debakl Nijemaca u utakmici protiv Meksika, koju su izgubili 1-0. Dvoboju sa Švedskom sada moraju pristupiti maksimalno ozbiljno.

Manuel Neuer kasnio je skoro sat vremena na konferenciju za medije u utorak, ukazujući na žustre rasprave koje izbornik Joachim Löw vodi s igračima u svlačionici:

- Oprostite što kasnimo, imali smo još jedan sastanak. Bio je to 'poziv na buđenje' - rekao je golman 'elfa' i priznao:

- Nikad se tako oštre riječi nisu čule unutar momčadi kao nakon utakmice s Meksikom. To je dobar znak. Puno smo pričali što moramo napraviti bolje, sami smo sebi najveći kritičari. Sad nam je svaka utakmica finale.

🎙️ @Manuel_Neuer: "We didn't play with the right body language against Mexico and that can't happen again. From now on, every game is like a final."



The captain provides an update as #DieMannschaft head to Sochi 👉https://t.co/xqimoptERd #WorldCup #ZSMMN pic.twitter.com/QOu0Aw48v4