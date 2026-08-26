Neuništive sestre Williams igraju parove na US Openu

Organizatori US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira u godini koji starta u nedjelju u New Yorku, dodijelili su sestrama Williams, 46-godišnjoj Venus i dvije godine mlađoj Sereni, pozivnicu za turnir parova.

Uz to će Venus Williams nastupiti u pojedinačnom dijelu turnira, gdje Serene neće biti, dok je Serena u prethodnim danima nastupala u paru sa Španjolcem Carlosom Alcarazom na turniru mješovitih parova. Serena i Alcaraz su poraženi u četvrtfinalu.

Tenisu se Serena vratila ove godine nakon što je prethodne četiri provela u mirovini. Venus je povratak tenisu obavila nešto ranije, u srpnju 2025. godine, a zajedno su nedavno nastupile na WTA 1000 turniru u Cincinnatiju gdje su poražene u prvom kolu od Ukrajinke Kostjuk i Amerikanke Stearns.

Posljednji su put zajedno na US Openu u konkurenciji parova igrale 2022. godine, a taj su Grand Slam osvojile dva puta u karijeri, 1999. i 2009. godine. Zajedno su osvojile četiri titule u parovima na Australian Openu, dvije u Roland Garrosu i na US Openu te šest u Wimbledonu.

Pojedinačno gledano Serena iza sebe ima čak 23 Grand Slam titule, dok je Venus sedam puta bila pobjednica na četiri najveća svjetska turnira.