Obavijesti

Sport

Komentari 0
VETERANKE

Neuništive sestre Williams igraju parove na US Openu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Neuništive sestre Williams igraju parove na US Openu
Foto: Aaron Doster
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Posljednji su put zajedno na US Openu u konkurenciji parova igrale 2022. godine, a taj su Grand Slam osvojile dva puta u karijeri

Admiral

Organizatori US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira u godini koji starta u nedjelju u New Yorku, dodijelili su sestrama Williams, 46-godišnjoj Venus i dvije godine mlađoj Sereni, pozivnicu za turnir parova.

Uz to će Venus Williams nastupiti u pojedinačnom dijelu turnira, gdje Serene neće biti, dok je Serena u prethodnim danima nastupala u paru sa Španjolcem Carlosom Alcarazom na turniru mješovitih parova. Serena i Alcaraz su poraženi u četvrtfinalu.

Tenisu se Serena vratila ove godine nakon što je prethodne četiri provela u mirovini. Venus je povratak tenisu obavila nešto ranije, u srpnju 2025. godine, a zajedno su nedavno nastupile na WTA 1000 turniru u Cincinnatiju gdje su poražene u prvom kolu od Ukrajinke Kostjuk i Amerikanke Stearns.

Posljednji su put zajedno na US Openu u konkurenciji parova igrale 2022. godine, a taj su Grand Slam osvojile dva puta u karijeri, 1999. i 2009. godine. Zajedno su osvojile četiri titule u parovima na Australian Openu, dvije u Roland Garrosu i na US Openu te šest u Wimbledonu.

Pojedinačno gledano Serena iza sebe ima čak 23 Grand Slam titule, dok je Venus sedam puta bila pobjednica na četiri najveća svjetska turnira.

FILE PHOTO: U.S. Open
Foto: Mike Segar

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Bivši trener Dinama ima novi angažman, u 'plavi' tabor sletio Urugvajac...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši trener Dinama ima novi angažman, u 'plavi' tabor sletio Urugvajac...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'
FOTO: LJUBAV IZA KAMERA

Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'

Bjegunac Vedran Pavlek, bivši skijaški guru, skrivao je ljubav s Roxanom, Talijankom rumunjskih korijena. No, istraga o pronevjeri baca novo svjetlo na njegov stil života i trošenje na luksuz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026