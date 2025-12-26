Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEVJEROJATAN PODATAK

Neuništivi kapetan! Modrić u 41. ima najveću minutažu u Milanu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Neuništivi kapetan! Modrić u 41. ima najveću minutažu u Milanu
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Allegri je ove sezone u Serie A samo dvaput izvadio Modrića iz igre. Učinio je to u 1. kolu protiv Cremonesea, kada je izašao u 74. minuti, te u 4. protiv Udinesea, kada je igru napustio deset minuta prije kraja

Luka Modrić je ovog ljeta, nakon klupskog Svjetskog prvenstva, poslije 13 godina provedenih u Real Madridu napustio klub i stigao u Milan. Kako je i sam nedavno rekao u intervjuu kod Slavena Bilića u emisiji "Neuspjeh prvaka", kada je već morao otići iz Reala, drago mu je što je prešao u velikana poput Milana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru 01:01
Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

Riječ je o klubu u kojem je dubok trag ostavio i njegov nogometni uzor Zvonimir Boban. Iako je Modrić oduvijek bio vrhunski igrač, mnogi su se pitali kako će se snaći i koliku će minutažu imati u momčadi koja se bori za naslov prvaka Serie A. Modrić je u rujnu napunio 40 godina i, iako je uvijek bio maksimalno posvećen svome tijelu, biološki sat još nitko nije uspio zaustaviti.

EVO PRILIKE Real će jednim potezom usrećiti Baturinu. U Madrid ide veznjak
Real će jednim potezom usrećiti Baturinu. U Madrid ide veznjak

Ipak, čini se da to na kapetana Vatrenih ne utječe. Trener Massimiliano Allegri ne može zamisliti udarnu postavu bez njega u početnom sastavu. Dosad ga je odmorio samo u Kupu protiv Lazija, a tada je Milan ispao. Luka nije bio u početnih 11 ni protiv Napolija u polufinalu Superkupa, koji se igrao u Rijadu, no Allegri ga je kasnije ipak morao uvesti u igru. Nažalost po Rossonere, Modrić ih nije uspio odvesti do kraja.

Supercoppa Italiana - Semi Final - Napoli v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Nakon 15 kola Modrić je igrač s najvećom minutažom pod Allegrijem u Serie A. U 15 utakmica odigrao je 1325 minuta. Na ljestvici pet najkorištenijih igrača Allegrija iza Modrića slijede Matteo Gabbia (1320), Alexis Saelemaekers (1311), Strahinja Pavlović (1283) i Mike Maignan (1226). U prvenstvu je započeo svaku utakmicu od prve minute, a trener ga je iz igre izvadio samo dvaput. U prvom kolu protiv Cremonesea napustio je teren u 74. minuti, kada je Milan izgubio 2-1, dok je u četvrtom kolu, u uvjerljivoj pobjedi protiv Udinesea 3-0, izašao deset minuta prije kraja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...
LU VOLI I SKIJANJE...

FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...

Nakon što su 24sata objavila ekskluzivne fotografije Gvardiola i misteriozne plavuše u Bogovićevoj, portal Teleskop otkrio je tko je ona...
ŠUŠKA SE Zavela je Modrićevog suigrača: Sydney Sweeney ljubi igrača hrvatskih korijena?!
ATRAKTIVNA PLAVUŠA

ŠUŠKA SE Zavela je Modrićevog suigrača: Sydney Sweeney ljubi igrača hrvatskih korijena?!

Talijanski mediji raspisali su se o navodnoj ljubavnoj vezi između američkog nogometaša hrvatskog podrijetla Christiana Pulišića i slavne glumice Sydney Sweeney
Dalić: Osam godina nismo bili u ovakvoj situaciji. Mladi nemaju kvalitetu i nisu standardni...
PROBLEMI 'VATRENIH'

Dalić: Osam godina nismo bili u ovakvoj situaciji. Mladi nemaju kvalitetu i nisu standardni...

U narednih šest mjeseci nadam se da će situacija biti kvalitetnija i da će imati bolji status. Samo je nekolicina igrača standardna i to su većinom stariji igrači, kazao je izbornik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025