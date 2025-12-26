Neuništivi kapetan! Modrić u 41. ima najveću minutažu u Milanu

Luka Modrić je ovog ljeta, nakon klupskog Svjetskog prvenstva, poslije 13 godina provedenih u Real Madridu napustio klub i stigao u Milan. Kako je i sam nedavno rekao u intervjuu kod Slavena Bilića u emisiji "Neuspjeh prvaka", kada je već morao otići iz Reala, drago mu je što je prešao u velikana poput Milana.

Riječ je o klubu u kojem je dubok trag ostavio i njegov nogometni uzor Zvonimir Boban. Iako je Modrić oduvijek bio vrhunski igrač, mnogi su se pitali kako će se snaći i koliku će minutažu imati u momčadi koja se bori za naslov prvaka Serie A. Modrić je u rujnu napunio 40 godina i, iako je uvijek bio maksimalno posvećen svome tijelu, biološki sat još nitko nije uspio zaustaviti.

Ipak, čini se da to na kapetana Vatrenih ne utječe. Trener Massimiliano Allegri ne može zamisliti udarnu postavu bez njega u početnom sastavu. Dosad ga je odmorio samo u Kupu protiv Lazija, a tada je Milan ispao. Luka nije bio u početnih 11 ni protiv Napolija u polufinalu Superkupa, koji se igrao u Rijadu, no Allegri ga je kasnije ipak morao uvesti u igru. Nažalost po Rossonere, Modrić ih nije uspio odvesti do kraja.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Nakon 15 kola Modrić je igrač s najvećom minutažom pod Allegrijem u Serie A. U 15 utakmica odigrao je 1325 minuta. Na ljestvici pet najkorištenijih igrača Allegrija iza Modrića slijede Matteo Gabbia (1320), Alexis Saelemaekers (1311), Strahinja Pavlović (1283) i Mike Maignan (1226). U prvenstvu je započeo svaku utakmicu od prve minute, a trener ga je iz igre izvadio samo dvaput. U prvom kolu protiv Cremonesea napustio je teren u 74. minuti, kada je Milan izgubio 2-1, dok je u četvrtom kolu, u uvjerljivoj pobjedi protiv Udinesea 3-0, izašao deset minuta prije kraja.