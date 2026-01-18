UŽIVO Senegal - Maroko 1-0: Traje opsada gola Senegalaca! Brahim fulao penal za titulu

Završnica Afričkog kupa nacija nije mogla bez incidenta! Igrači Senegala povukli su se u svlačionicu nakon što je Maroku duboko u sudačkoj nadokadi dosuđen penal. Dogodilo se to u sedmoj minuti sudačke nadoknade pri rezultatu 0-0.

Nakon 15, 16 minuta Senegalci su se vratili na travnjak i nastavili susret. Brahim Diaz zaletio se izvesti kazneni udarac, pokušao je panenkom zabiti za vodstvo Maroka, a Mendy mu je uhvatio "živu loptu".

Povlačenje u svlačionicu pogledajte OVDJE, a promašen penal Brahima OVDJE

Goool! Senegal vodi od 94. minute, a pravom majstorijom u vodstvo ga je doveo Pape Gueye. Vukao je loptu 30-ak metara pa lijevom nogom zabio snažno pod prečku. Kakva utakmica!

Brahim Diaz potpuno je "izvan utakmice" otkad je promašio penal, a izbornik je to primijetio i izvukao ga iz igre u 98. minuti. Ušao je Akhomach. Veliki pritsak traje na gol Senegala, ali zasad čuvaju vodstvo.