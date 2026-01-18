Obavijesti

UŽIVO Senegal - Maroko 1-0: Traje opsada gola Senegalaca! Brahim fulao penal za titulu

Nakon više od 100 minuta igre nije bilo golova, a onda je sudac dosudio penal za Maroko. Nije se to svidjelo Senegalcima koji su se povukli u svlačionicu

Završnica Afričkog kupa nacija nije mogla bez incidenta! Igrači Senegala povukli su se u svlačionicu nakon što je Maroku duboko u sudačkoj nadokadi dosuđen penal. Dogodilo se to u sedmoj minuti sudačke nadoknade pri rezultatu 0-0. 

Nakon 15, 16 minuta Senegalci su se vratili na travnjak i nastavili susret. Brahim Diaz zaletio se izvesti kazneni udarac, pokušao je panenkom zabiti za vodstvo Maroka, a Mendy mu je uhvatio "živu loptu". 

Povlačenje u svlačionicu pogledajte OVDJE, a promašen penal Brahima OVDJE

Goool! Senegal vodi od 94. minute, a pravom majstorijom u vodstvo ga je doveo Pape Gueye. Vukao je loptu 30-ak metara pa lijevom nogom zabio snažno pod prečku. Kakva utakmica! 

Brahim Diaz potpuno je "izvan utakmice" otkad je promašio penal, a izbornik je to primijetio i izvukao ga iz igre u 98. minuti. Ušao je Akhomach. Veliki pritsak traje na gol Senegala, ali zasad čuvaju vodstvo. 

Brade su postale zaštitni znak mnogih sportaša: od borilačkih arena do nogometnih stadiona. One simboliziraju snagu, disciplinu i karakter, ali i strpljenje, rutinu te osobni stil koji često prati vrhunske rezultate i samopouzdanje. A mi smo se poigrali i virtualno obrijali sportske face, nogometaše, košarkaše, vaterpoliste, trenere... Pogledajte galeriju
Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Zubčić je sjajno odvozio drugu vožnju u Wengenu i završio utrku na sedmom mjestu. Počeo je sa startnim brojem 28. Istok Rodeš sa startnim brojem 31 završio je utrku na 19. poziciji i osvojio prve bodove u sezoni

