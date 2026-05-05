Neviđen skandal na pomolu u Premiershipu: Ne smiju dobiti ako žele izboriti Ligu prvaka?!

Do kraja Premier lige ostala su tri kola, a borba za plasman u Ligu prvaka sve je neizvjesnija. Englezi će zbog odličnog koeficijenta imati (barem) pet predstavnika u elitnom klupskom natjecanju, a u jednom scenariju i šest. Brentford bi u posljednjem kolu mogao kalkulirati u utakmici s Liverpoolom. O čemu se radi?

Liverpool je trenutačno četvrti s 58 bodova, koliko ima i petoplasirana Aston Villa, dok je šesti Bournemouth na 52 boda, a sedmi Brentford ima bod manje. Ipak, ako se rezultati poklope, Brentford bi se mogao naći u neviđenoj situaciji, o čemu se raspisao i BBC.

Ako se rezultati u iduća dva kola poklope i Brentford uđe sa šestog mjesta u utakmicu s Liverpoolom u zadnjem kolu, neće smjeti pobijediti "redse" ako želi u Ligu prvaka!?

Foto: TONY O BRIEN/REUTERS

Radi se o tome da su Englezi zbog odličnog koeficijenta zaradili dodatno mjesto u Ligi prvaka iduće sezone pa će i petoplasirana momčad igrati elitno klupsko natjecanje. Međutim, ako Aston Villa osvoji Europsku ligu (čeka ju uzvrat polufinala s Nottingham Forestom), tada bi čak i šestoplasirani klub Premier lige igrao s elitom iduće sezone.

E sad, kad bi Brentford bio šesti, odgovaralo bi mu da Liverpool bude četvrti ili bolji, a Aston Villa peta. Ako Aston Villa završi četvrta i osvoji Europsku ligu, tada bi pet predstavnika išlo u Ligu prvaka, a Brentford ili Bournemouth će teško prestići Villu ili Liverpool.

Dakle, Brentfordu bi odgovaralo da uoči zadnjeg kola osigura šestu poziciju, Aston Villa osvoji Europsku ligu i završi peta, a u tom bi slučaju "pčele" mogle i "tankirati" protiv Liverpoola u zadnjem kolu. Jer ako Liverpool završi peti, a Aston Villa četvrta i osvoji EL, tada će šesto mjesto ostati bez Lige prvaka.

U nešto luđem scenariju do Lige prvaka može i osmoplasirani Brighton, ali te su kombinacije već "na dugom štapu". U svakom slučaju, Premier liga bi mogla svjedočiti situaciji bez presedana u kojoj bi u zadnjem kolu jednoj momčadi (Brentfordu) više odgovarao poraz ili remi protiv Liverpoola negoli pobjeda.

Ipak, Brentford mora prvo "skočiti pa reći hop" jer ga u idućem kolu čeka sraz s Manchester Cityjem u gostima.

Kako Brentford može do LP?

1) Mora završiti šesti na tablici

2) Aston Villa mora završiti peta i osvojiti Europsku ligu

3) Liverpool ne smije završiti ispod četvrtog mjesta

Raspored do kraja:

36. kolo

Liverpool - Chelsea

Manchester City - Brentford

Burnley - Aston Villa

37. kolo

Aston Villa - Liverpool

Brentford - Crystal Palace

38. kolo

Liverpool - Brentford

Manchester City - Aston Villa