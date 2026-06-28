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Neviđena drama obilježila kraj grupne faze SP-a! Alžircima je odgovaralo završiti kao treći...

Piše 24sata,
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Neviđena drama obilježila kraj grupne faze SP-a! Alžircima je odgovaralo završiti kao treći...
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Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Činilo se kao da će Mahrez donijeti Alžiru tri boda u 93. minuti i time izbaciti Austrijance, ali Kalajdžić je u 96. spasio Austriju, koja će kao 2. u skupini ići na Španjolsku, dok Alžir čeka okršaj protiv Švicarske...

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Alžir i Austrija znali su da im remi osigurava nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Umjesto taktičkog nadmudrivanja, pred 69.045 gledatelja na stadionu Arrowhead u Kansas Cityju, isporučili su triler za pamćenje. U najluđoj završnici grupne faze, utakmica je završila 3-3, s dva gola u sudačkoj nadoknadi, rezultatom koji je obje momčadi poslao dalje, a Iran ostavio u suzama.

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Dugogodišnji navijači alžirske reprezentacije čekali su 44 godine na sportsku osvetu. Duhovi "sramote iz Gijóna" iz 1982., kada su Zapadna Njemačka i Austrija odigrale utakmicu bez žara rezultatom 1-0 koji je obje europske momčadi vodio dalje na štetu Alžira, nadvili su se i nad ovaj susret. Mnogi su se pitali hoće li prošireni format turnira dovesti do "sramote iz Kansas Cityja", budući da je objema reprezentacijama bod bio dovoljan. No, umjesto kalkulacija, dobili smo zaista istinski spektakl.

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Austrija je prva udarila. Marko Arnautović je u 28. minuti savršeno tempirao utrčavanje, našao se sam pred golmanom i unatoč posrtanju zabio za svoj 49. gol u dresu reprezentacije. Alžir je uzvratio tik pred poluvrijeme, kada je Rafik Belghali udarcem lijevom nogom svladao austrijskog golmana.

FIFA World Cup 2026 - Group J - Algeria v Austria
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Frenetičan tempo nastavio se i u drugom dijelu. Ne zadovoljavajući se remijem, Austrijanci su ponovno poveli. Konrad Laimer poslao je oštru loptu koju je Marcel Sabitzer u 55. minuti pospremio u mrežu i vratio nadu Iranu. No, slavlje je kratko trajalo. Samo pet minuta kasnije, Riyad Mahrez zabio je na asistenciju Houssema Aouara za 2-2.

Hitchcock ne bi režirao luđi kraj

Kako se utakmica bližila kraju, pri rezultatu 2-2, činilo se da su obje momčadi odlučile primiriti strasti. Alžirci su počeli zadržavati loptu uz zvižduke s tribina. I baš kada su svi pomislili da je gotovo, uslijedio je šok. U prvoj minuti nadoknade, kapetan Riyad Mahrez svojim drugim golom dovodi Alžir u vodstvo 3-2.

Austrijanci su bili na koljenima, na rubu ispadanja, u nevjerici. Taj rezultat gurao je Iran dalje. A onda, u posljednjim sekundama, potpuni preokret. Saša Kalajdžić je nakon ubačaja skočio najviše i glavom zabio za konačnih 3-3, spasivši nade svoje nacije i izazvavši erupciju oduševljenja.

FIFA World Cup 2026 - Group J - Algeria v Austria
Foto: Phil Noble/REUTERS

Austrijski izbornik Ralf Rangnick jedva je dolazio do riječi.

​- Trener sam oko 40 godina. Ne sjećam se utakmice koja je imala tako dramatičan tijek i tako neočekivanu putanju. Da je Alfred Hitchcock, koji nije imao nikakve veze s nogometom, napisao ovakvu dramu, rekao bih da je potpuno lud - s osmijehom je komentirao Rangnick, dodavši: "Svladaonica je ludnica".

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Austrija je završila druga u skupini J iza Argentine i u osmini finala ide na moćnu Španjolsku, dok će Alžir kao trećeplasirani igrati protiv Švicarske. Sažetke utakmice pogledajte OVDJE.

(*uz korištenje AI-ja)

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