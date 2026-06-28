LUKA, VRIME JE! Kad su igrali jedan protiv drugog, Modrić nikad nije pobijedio Ronalda...

Luka Modrić i Cristiano Ronaldo. Nekoć suigrači, osvajači Zlatne lopte, dva čovjeka koja su obilježila nogomet u 21. stoljeću, susrest će se u 1/16 finala Svjetskog prvenstva. Oboje su proslavili 40. rođendan, za jednog od njih, sasvim je izvjesno, bit će to zadnja utakmica u karijeri na Svjetskim prvenstvima...

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Prema podacima Transfermarkta, Luka i Cristiano kao suigrači su zajedno odigrali 222 utakmice, na terenu su skupa proveli 16.549 minuta. Da se dobro poznaju, malo je reći.

Ali sad je pred njima odlučujućih 90 minuta, 90 minuta nakon kojih će na turniru ostati samo jedan, svi se nadamo kako će to biti Modrić...

Karijere su obojici obilježili trofeji. Modrić ima osvojenih nevjerojatnih šest Liga prvaka, četiri puta je bio prvak Španjolske, pet puta je osvajao europski Superkup, četiri puta klupsko Svjetsko prvenstvo, dva puta španjolski Kup, pet puta španjolski Superkup, tri puta je bio prvak s Dinamo, dva puta osvojio hrvatski Kup...

A Portugalac je nevjerojatnih pet puta osvojio Zlatnu loptu, ima osvojenih pet Liga prvaka, bio je europski prvak, tri puta se okitio naslovom prvaka Engleske, dvaput je bio prvak Španjolske, dvaput prvak Italije, osvojio je dva europska Superkupa, dva puta je osvojio Ligu naciju, osvajao je kupove u Engleskoj, Italiji, Španjolskoj, zadnju titulu uzeo je u Saudijskoj Arabiji s Al-Nassrom....

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Pokretanje videa... VIDEO Luka Modrić nakon Gane | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Dva pojedinca s impresivnim karijerama sad love osminu finala, napravit će sve da im se produlji 'posljednji ples' na velikoj sceni...

Prema podacima Transfermarkta, za Hrvatsku Modrić ima čak 201 nastup, za reprezentaciju je strijelac bio 29 puta. Najviše utakmica u karijeri, njih čak 597, Modrić je odigrao za Real Madrid, za Tottenham ima 160 nastupa, za Dinamo 118, za Milan 37...

Ronaldo za Portugal ima čak 231 nastup, zabio je za reprezentaciju čak 145 golova. I on je najviše utakmica u karijeri odigrao za Real Madrid, njih 438.

Prema Transfermarktu, Modrić i Ronaldo odigrali su 10 utakmica jedan protiv drugoga (*računaju su utakmice u kojima su u isto vrijeme bili na terenu), što za klub, što za reprezentaciju. Jednom je bilo neriješeno, Ronaldo je devet puta slavio.

Doduše, Hrvatska je Portugal pobijedila 2024. godine u prijateljskoj utakmici, Modrić je tad igrao, ali Ronaldo je ostao na klupi.

Vrijeme je za prvu pobjedu Luke protiv Ronalda, čudo bi bilo da obojica ne budu na terenu.

U petak od jedan ujutro pred nama je pravi spektakl u Torontu.