Neviđena pomama za hrvatskim biserom: Barcelona već na ljeto želi dovesti Luku Vuškovića!

Hrvatski nogomet ponovno ima dragulja o kojem bruji cijela Europa. Luka Vušković (18), supertalentirani stoper koji je svoj nogometni put započeo na Poljudu, nalazi se na meti jednog od najvećih klubova na svijetu. Prema najnovijim informacijama koje stižu iz Njemačke i Španjolske, Barcelona je ozbiljno zagrizla za mladog hrvatskog reprezentativca i priprema teren za veliki ljetni transfer. Iako je Vušković ugovorno vezan za Tottenham do 2030. godine, a trenutno brani boje HSV-a na posudbi, katalonski div ne odustaje od namjere da dovede jednog od najperspektivnijih braniča svoje generacije.

Ovo nije prvi put da se ime Luke Vuškovića povezuje s Camp Nouom. Još dok je kao 16-godišnjak rušio rekorde u dresu Hajduka, skauti Barcelone su ga imali u svojim bilježnicama. No, sada je situacija drugačija, Vušković više nije samo talent iz HNL-a, već igrač koji se dokazuje u zahtjevnom njemačkom nogometu, a njegove igre u dresu HSV-a natjerale su čelnike Barcelone da ponovno aktiviraju svoj interes.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Okidač za nove spekulacije bila je nedavna utakmica u kojoj je HSV u teškom okršaju protiv Stuttgarta izvukao puni plijen i slavio 2-1. Pobjednički gol zabio je veznjak Arsenala na posudbi Fabio Vieira u dubokoj sudačkoj nadoknadi, točnije u 94. minuti, no oči skauta bile su uprte u obranu domaćina. Kao ključni duel na terenu apostrofiran je onaj između Luke Vuškovića i prvog topnika gostiju Deniza Undava.

Undav je u taj susret ušao u strašnoj formi, nakon što je u samo četiri ranije utakmice zabio šest golova, uključujući hat-trick Borussiji Dortmund. Iako se 29-godišnji njemački napadač uspio upisati u strijelce, Vuškovićeva momčad odnijela je pobjedu, a mladi Hrvat pokazao je zrelost koja nadilazi njegove godine.

Njemački mediji, posebice Hamburg Morgenpost, ističu kako su brojni europski skauti s pozornošću pratili taj nastup.

- Gotovo svi veliki europski klubovi raspituju se o supertinejdžeru. Posebno Barcelona, koja definitivno želi ojačati svoju sredinu obrane za sljedeću sezonu, navodno ozbiljno razmatra Vuškovića. Iako čelnici Barçe prvenstveno traže ljevaka, i dalje imaju Hrvata na svom radaru, u slučaju da je Tottenham otvoren za pregovore - pišu Nijemci.

Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Vuškovićeva visina od 193 centimetra, dominacija u zraku, ali i iznimna tehnika za stopera, karakteristike su koje se savršeno uklapaju u profil igrača kakvog traže na Camp Nouu. Njegova sposobnost da iznese loptu i sudjeluje u izgradnji napada čini ga modernim braničem po mjeri katalonske škole nogometa.

Jedan od ključnih faktora u ovoj priči mogao bi biti Pini Zahavi. Riječ je o jednom od najmoćnijih nogometnih agenata na svijetu, čovjeku koji vodi brigu o karijeri Luke Vuškovića. Zahavi je "superagent" koji ima iznimno bliske odnose s predsjednikom Barcelone Joanom Laportom. Upravo je on bio ključna figura kada je Robert Lewandowski napustio Bayern i potpisao za Barcelonu, a sada bi isti scenarij mogao pripremiti i za mladog Hrvata.

- Jedan od ciljeva koje su postavili sportski menadžment i skautski odjel Barcelone jest privući mlade talente i onda ih nadograditi. Dakle, nogometaše visokog potencijala koji u skoroj budućnosti mogu pojačati prvu momčad. U tom smislu jedno od imena je i Luka Vušković - pisali su Španjolci.

Činjenica da Zahavi zastupa Vuškovića otvara mnoga vrata. Sastanak između agenta i predstavnika Tottenhama očekuje se uskoro, a tema će biti budući planovi za mladog stopera. Barcelona prati situaciju i čeka pravi trenutak za reakciju, svjesna da će konkurencija biti žestoka.

Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Iako interes Barcelone zvuči primamljivo, situacija je pravno prilično jasna – Luka Vušković je igrač Tottenhama. Londonski klub osigurao je njegov potpis u rekordnom transferu iz Hajduka i vezao ga ugovorom do 2030. godine. Spursi vide Vuškovića kao zalog za budućnost i neće ga se lako odreći.

Trenutno je Vušković na posudbi u Hamburgu, gdje skuplja prijeko potrebno iskustvo. HSV ne krije želju da zadrži Vuškovića i sljedeće sezone, pogotovo ako izbore povratak u Bundesligu, no u utrku se priključila i Borussia Dortmund. Ipak, glavnu riječ vodit će Tottenham.

U Londonu pomno prate njegov razvoj. Postoji čak i strah u Hamburgu da bi Spursi mogli povući Vuškovića s posudbe ranije od predviđenog. Naime, u Londonu raste nezadovoljstvo trenutnim stoperskim kadrom te se zaziva povratak hrvatskog dragulja. Ipak, terminacija posudbe moguća je jedino u slučaju da obranu Spursa potpuno "pregaze" ozljede, što u ovom trenutku ne djeluje kao realan scenarij, ali u nogometu se stvari brzo mijenjaju.

Ako Barcelona doista želi Vuškovića, morat će poslati ponudu koja će izuti iz cipela Daniela Levyja, predsjednika Tottenhama poznatog kao jednog od najtvrđih pregovarača u svijetu nogometa. Uspon Luke Vuškovića bio je meteorski. S tek navršenih 16 godina debitirao je za prvu momčad Hajduka u derbiju protiv Dinama. Odmah je pokazao da nije običan klinac. Trener Ivan Leko ga je obožavao, a Luka je postao neizostavan dio prvih 11, najčešće igrajući u paru s Portugalcem Ferrom.

- Luka ima nevjerojatan potencijal. Njegova mirnoća i čitanje igre su na razini puno starijih igrača - govorili su tada stručnjaci.

Već te zime Splićane su kontaktirali PSG i Manchester City, nudeći milijune. Obitelj Vušković tada je procijenila da je za odlazak prerano, no talent je bio prevelik da bi dugo ostao u HNL-u. Tottenham je bio najbrži i najkonkretniji, osiguravši transfer koji je napunio blagajnu Hajduka.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Danas, s iskustvom igranja u inozemstvu, Vušković djeluje još moćnije. Pola Europe prati napredak mladog srednjeg braniča koji zahvaljujući dobroj kontroli lopte i viziji igre može igrati i na poziciji zadnjeg veznog. Njegove igre u dresu HSV-a potvrđuju da se radi o igraču za najveće domete.

Ljetni prijelazni rok 2026. mogao bi biti prijelomna točka u karijeri mladog hajdukovca. Barcelona traži svježu krv, a politika kluba sve se više okreće mladim igračima koji mogu nositi igru u idućem desetljeću. Vušković se savršeno uklapa u taj profil.

Osim Barcelone, Manchester City i PSG i dalje drže Vuškovića na oku. Pep Guardiola poznat je kao ljubitelj stopera koji znaju igrati s loptom, a financijska moć pariškog kluba uvijek je prijetnja svakom konkurentu. No, privlačnost Barcelone i veza preko Pini Zahavija mogli bi biti presudni aduti Katalonaca.

Za hrvatski nogomet, ovo su sjajne vijesti. Nakon generacije koju su predvodili Modrić, Rakitić i Perišić, dolaze novi klinci spremni preuzeti glavne uloge u najvećim svjetskim klubovima. Luka Vušković predvodi tu kolonu, a hoće li njegova iduća destinacija biti sunčana Barcelona ili kišni London, saznat ćemo vrlo brzo. Jedno je sigurno – pred njim je blistava karijera.