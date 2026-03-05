Neviđeni bijes Luke Vuškovića! Udarao stativu i reklamu, bacao kopačke... Evo zašto je poludio

HSV je izgubio kod kuće od Bayer Leverkusena 1-0 u zaostaloj utakmici Bundeslige, a nesretan je po domaće bio mladi hrvatski stoper Luka Vušković. Igrač na posudbi iz Tottenhama promašio je dvije velike prilike za izjednačenje u posljednjim sekundama, a potom je potpuno izgubio kontrolu u scenama koje su obišle svijet.

Video možete pogledati OVDJE.

Momčad Kaspera Hjulmanda od početka je nametnula svoj ritam na rasprodanom Volksparkstadionu. Gosti su monopolizirali posjed, a prilike su se redale. Već u prvih desetak minuta debitant Montrell Culbreath bio je neprecizan, a Martin Terrier je iz blizine pogodio prečku. Kada je Ibrahim Maza pao u kaznenom prostoru, sudac je pokazao na bijelu točku, no VAR je ispravio odluku i dosudio samo slobodan udarac. Pritisak se nastavio i u drugom poluvremenu, a Edmondu Tapsobi je zbog igranja rukom poništen i pogodak. Otpor HSV-a slomljen je u 73. minuti kada je Christian Kofane sjajnim poluvolejem probio domaćeg golmana za vodstvo.

Foto: Marcus Brandt/DPA

Dvostruki promašaj i neviđeni izljev bijesa

Činilo se da će gosti mirno privesti utakmicu kraju, no onda je uslijedila luda završnica. U osmoj minuti sudačke nadoknade, duboko unutar šesnaesterca, stvorila se nevjerojatna prilika za Luku Vuškovića. Hrvatski stoper našao se u dvostrukoj šansi za izjednačenje koje bi HSV-u donijelo zlata vrijedan bod.

Njegov prvi pokušaj iz neposredne blizine fantastično je zaustavio golman Janis Blaswich, da bi se lopta odbila ravno na nogu Vuškoviću, no njegov drugi udarac iz još bolje situacije završio je na prečki. Odmah nakon toga sudac je odsvirao kraj, a za mladog Hrvata to je bio okidač. U naletu bijesa i frustracije svom je snagom udario nogom o stativu, a zatim se okomio i na reklamne panoe uz teren, udarajući ih dok ga suigrači nisu pokušali smiriti. Potom je i bacao kopačke kod klupa.

Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Ovaj ispad ne bi trebao zasjeniti fantastičnu sezonu koju Vušković igra u dresu HSV-a, kluba u koji je stigao na posudbu iz Tottenhama. Sa samo 19 godina nametnuo se kao stup obrane i jedan od najboljih igrača. Početkom godine čak je proglašen i najboljim igračem Bundeslige u dotadašnjem dijelu sezone, a zabio je i nekoliko ključnih golova, uključujući onaj za remi protiv Bayerna u siječnju. Ipak, ovo mu nije prvi put da su emocije prevladale. Ranije ove sezone ušao je u žestoki sukob s navijačima St. Paulija koji su vrijeđali njegovog brata Marija, koji trenutno služi suspenziju zbog dopinga.