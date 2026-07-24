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NIŽU PORAZE

Neviđeni debakl naših susjeda u Europi: Koeficijent im je - nula!

Piše Jakov Drobnjak,
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Neviđeni debakl naših susjeda u Europi: Koeficijent im je - nula!
Foto: Fk Sutjeska
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Crnogorski nogomet doživio je europski potop. Za sada su klubovi na 0-0-9, a Sutjeska je nakon 0-3 od Bjelorusa na rubu novog kraha

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Hrvatski predstavnici bilježe same uspjehe u Europi ove sezone. Hajduk je preskočio Žilinu (ukupnih 3-2), a zatim dobio i Pafos u drugom pretkolu Europske lige (prva utakmica). Rijeka je u prvom susretu kvalifikacija za Konferencijsku ligu pobijedila Derry City 1-0, a Varaždin nadigrao češki Jablonec 3-2. Dinamo iako nije ostvario pobjedu, u Maksimir je donio remi protiv Thuna u borbi za LP. Kod nas dakle super, ali kod naših susjeda vjerojatno nikad gore.

Nogomet u Crnoj Gori, bar onaj europski, ovo ljeto je užasan. Četiri kluba igrala su europska natjecanja, a izgubili su u svih devet utakmica! Da, učinak Crnogoraca u Europi ove sezone je 0-0-9. Potpuni debakl. Europska avantura crnogorskih klubova praktički je završila i prije nego što je ozbiljno počela. Mornar, Dečić i Petrovac već su ispali iz europskih kvalifikacija, a sada je pred ispadanjem i državni prvak Sutjeska.

Nakon što nije uspjela izboriti nastavak puta u kvalifikacijama za Ligu prvaka, momčad iz Nikšića doživjela je težak udarac i u Konferencijskoj ligi. U prvom susretu drugog pretkola na neutralnom terenu u Mađarskoj bjeloruski prvak ML Vitebsk uvjerljivo je slavio s 3-0 i praktički jednom nogom zakoračio u sljedeću fazu natjecanja. Sutjesku u uzvratu pred domaćim navijačima čeka gotovo nemoguća misija jer će za preokret morati nadoknaditi tri gola zaostatka.

Nisu Crnogorce izbacivala velika Europska imena. Mornar je izgubio andorskog Athletic Escaldesa (dva puta 2-1), Dečić je dva puta izgubio od litavske Liepaje (1-0 i 2-1), a Petrovac je dvaput pokleknuo od litavskog Žalgirisa (2-1 i 3-1). Sutjeska je iz LP ispala s dva poraza od Kairata, a sad ju je dotukao i Vitebsk u KL.

Katastrofalan europski početak crnogorskih klubova odrazio se i na nacionalni koeficijent. Crna Gora trenutačno se nalazi na 5.833 boda, a nakon pobjede Dinama iz Tbilisija protiv Žalgirisa Gruzija ju je prestigla na Uefinoj ljestvici.

Glavni razlog pada je činjenica da crnogorski predstavnici u aktualnoj europskoj sezoni još uvijek nisu osvojili nijedan bod. Zbog toga uz ime Crne Gore stoji sezonski koeficijent 0.000, što je trenutačno najlošiji učinak među državama čiji su klubovi već odigrali više utakmica u europskim natjecanjima.

Situacija je za crnogorski nogomet posebno nepovoljna jer su bodove uspjele osvojiti i reprezentacije koje se tradicionalno nalaze pri dnu europske ljestvice. San Marino već ima jednu pobjedu i koeficijent 0.333, klubovi iz Andore i s Farskih otoka izborili su prolazak u kvalifikacijama, dok je čak i Wales nakon niza od sedam poraza uspio doći barem do remija. Crnogorski klubovi tako su ostali jedini među aktivnim sudionicima europskih kvalifikacija bez ijednog osvojenog boda, što dodatno potvrđuje težak ulazak u novu europsku sezonu.

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