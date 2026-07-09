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Neviđeni kaos na konferenciji Maroka: Novinari se potukli

Piše Bruno Lukas,
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Neviđeni kaos na konferenciji Maroka: Novinari se potukli
Foto: screenshot/Instagram
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Dvojica novinara prekinula su press konferenciju Brahima Diaza potukavši se pred igračem Real Madrida uoči četvrtfinala Maroka i Francuske

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Press konferencija krilnog igrača Brahima Diaza (26) uoči četvrtfinalog susreta Mundijala između Maroka i Francuske morala je biti prekinuta zbog svađe između dvojice novinara koji su se počeli potezati pred igraćem Real Madrida.

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Diaz, ključni igrač Maroka koji je reprezentativnu karijeru izgradio nakon odluke da igra za zemlju porijekla umjesto Španjolske, čekao je da se situacija smiri, a zatim zamolio novinare da mu ponove pitanje. 

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