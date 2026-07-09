Neviđeni kaos na konferenciji Maroka: Novinari se potukli

Press konferencija krilnog igrača Brahima Diaza (26) uoči četvrtfinalog susreta Mundijala između Maroka i Francuske morala je biti prekinuta zbog svađe između dvojice novinara koji su se počeli potezati pred igraćem Real Madrida.

Diaz, ključni igrač Maroka koji je reprezentativnu karijeru izgradio nakon odluke da igra za zemlju porijekla umjesto Španjolske, čekao je da se situacija smiri, a zatim zamolio novinare da mu ponove pitanje.

Maroko igra četvrtfinale protiv Francuske u četvrtak, 9. srpnja u 22 sata po hrvatskom vremenu u Foxboroughu.