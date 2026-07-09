Kada postanete slavni, uspješni ili budete u vijestima, nemojte zaboraviti svoje učitelje - poručio je jedan od učitelja na promociji
VIDEO Sa SP-a ravno na maturu! Meksička zvijezda oduševila nakon ispadanja s Mundijala
Meksiko je završio svoju priču na Svjetskom prvenstvu nakon što su poraženi u osmini finala gdje je bila bolja Engleska, ali mladi meksički veznjak Gilberto Mora jedna je od senzacija turnira.
17-godišnji Mora nakon što se oprostio s meksičkom reprezentacijom od Svjetskog prvenstva, vratio se svakodnevnom životu i obvezama. Upravo je maturirao u Njemačkoj školi Cuauhtémoc Hank u Tijuani, u saveznoj državi Baja California. Bio je učenik razreda 601, a škola je na društvenim mrežama objavila snimku s promocije maturanata.
❤️🎓 Gilberto Mora has graduated from high school, just days after making history and playing at the World Cup at only 17 years old.— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 8, 2026
The Mexican wonderkid received the loudest cheers and applause during the ceremony. 👏🏼 pic.twitter.com/3zTUyJWVo0
- Kada postanete slavni, uspješni ili budete u vijestima, nemojte zaboraviti svoje učitelje - poručio je jedan od učitelja na promociji.
Dok je Mora nastupao na Mundijalu, njegova škola javno ga je podržala na društvenim mrežama, a meksički mediji pišu kako ima talent za prirodne predmete, posebno matematiku.
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