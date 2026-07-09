VIDEO Sa SP-a ravno na maturu! Meksička zvijezda oduševila nakon ispadanja s Mundijala

Meksiko je završio svoju priču na Svjetskom prvenstvu nakon što su poraženi u osmini finala gdje je bila bolja Engleska, ali mladi meksički veznjak Gilberto Mora jedna je od senzacija turnira.

17-godišnji Mora nakon što se oprostio s meksičkom reprezentacijom od Svjetskog prvenstva, vratio se svakodnevnom životu i obvezama. Upravo je maturirao u Njemačkoj školi Cuauhtémoc Hank u Tijuani, u saveznoj državi Baja California. Bio je učenik razreda 601, a škola je na društvenim mrežama objavila snimku s promocije maturanata.

❤️🎓 Gilberto Mora has graduated from high school, just days after making history and playing at the World Cup at only 17 years old.



The Mexican wonderkid received the loudest cheers and applause during the ceremony. 👏🏼 pic.twitter.com/3zTUyJWVo0 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 8, 2026

- Kada postanete slavni, uspješni ili budete u vijestima, nemojte zaboraviti svoje učitelje - poručio je jedan od učitelja na promociji.

Dok je Mora nastupao na Mundijalu, njegova škola javno ga je podržala na društvenim mrežama, a meksički mediji pišu kako ima talent za prirodne predmete, posebno matematiku.