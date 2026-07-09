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GILBERTO MORA

VIDEO Sa SP-a ravno na maturu! Meksička zvijezda oduševila nakon ispadanja s Mundijala

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Sa SP-a ravno na maturu! Meksička zvijezda oduševila nakon ispadanja s Mundijala
Foto: Raquel Cunha
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Kada postanete slavni, uspješni ili budete u vijestima, nemojte zaboraviti svoje učitelje - poručio je jedan od učitelja na promociji

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Meksiko je završio svoju priču na Svjetskom prvenstvu nakon što su poraženi u osmini finala gdje je bila bolja Engleska, ali mladi meksički veznjak Gilberto Mora jedna je od senzacija turnira.

17-godišnji Mora nakon što se oprostio s meksičkom reprezentacijom od Svjetskog prvenstva, vratio se svakodnevnom životu i obvezama. Upravo je maturirao  u Njemačkoj školi Cuauhtémoc Hank u Tijuani, u saveznoj državi Baja California. Bio je učenik razreda 601, a škola je na društvenim mrežama objavila snimku s promocije maturanata.

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- Kada postanete slavni, uspješni ili budete u vijestima, nemojte zaboraviti svoje učitelje - poručio je jedan od učitelja na promociji. 

Dok je Mora nastupao na Mundijalu, njegova škola javno ga je podržala na društvenim mrežama, a meksički mediji pišu kako ima talent za prirodne predmete, posebno matematiku.  

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