Novi sukob između Fife i Uefe? Razlog je ova odluka MOO-a

Međunarodni olimpijski odbor donio je odluku o privremenom ukidanju suspenzije Rusije iz globalnih natjecanja te im omogućila i nastup na Olimpijskim igrama 2028., a ta odluka nije baš pozdravljena od strane Uefe koja je spremna blokirati povratak ruskih momčadi u međunarodna natjecanja.

Zabrana je uvedena prije četiri godine kada je krenula invazija na Ukrajinu, a krovna nogometna organizacija Fifa je prije nekoliko dana objavila da će analizirati odluku prije nego što odluči o sljedećim koracima", a isključivi stav Uefe stvara još jedan potencijalni sukob sa svjetskim upravnim tijelom.

Foto: Kai Pfaffenbach

"Uefa se još nije oglasila, ali izvori iz nekoliko nacionalnih saveza rekli su da nema realnih izgleda da će se ruske momčadi vratiti u europski nogomet, a time i na Svjetsko prvenstvo, jer, iako je to Fifin turnir, europske kvalifikacije vodi Uefa. Mnogi od najvećih zapadnoeuropskih saveza i federacija, uključujući Englesku, Njemačku i Francusku, i dalje se žestoko protive povratku Rusije - navodi se u tekstu The Guardiana.

Naime, Uefa je prije tri godine odustala od planova o povratku ruskih momčadi na turnire za mlađe kategorije nakon negodovanja nekoliko desetaka članica. Predsjednik Aleksander Čeferin ne pozdravlja odluku da se Rusija vrati u sustav natjecanja.

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

"Malo je vjerojatno da će Čeferin riskirati otuđenje većeg dijela svojeg biračkog tijela. FIFA je otvorenija za ponovni prijem Rusije. Gianni Infantino jasno je dao do znanja da bi pozdravio povratak te zemlje. Predsjednik FIFA-e ostaje blizak Vladimiru Putinu, s kojim je surađivao na organizaciji Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji, i pomogao je u organizaciji ruske U-15 selekcije koja će se natjecati na Svjetskom prvenstvu za mlade u listopadu u Azerbajdžanu" - navodi se u tekstu.

"Čak i ako bi FIFA poduzela radikalan korak i dopustila Rusiji da uđe u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo preko druge konfederacije, kao što je slučaj s Izraelom, koji se natječe u Europi, to možda neće riješiti problem jer bi europske momčadi mogle zaprijetiti bojkotom ako Rusija dođe do Svjetskog prvenstva" - zaključuje The Guardian.