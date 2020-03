Neville o epizodi u Valenciji: Da sam barem slušao Fergusona...

Gary Neville (45) bivši je branič i nekadašnji engleski reprezentativac, čak i legenda Manchester Uniteda i jedan od ljubimaca škotskog stratega Alexa Fergusona. Nakon uspješne igračke karijere, Neville se bacio u komentatorske vode.

Često je u svojim medijskim istupima znao "poderati" neke trenere i njihove taktičke zamisli. Imao je britka rješenja za sve probleme. Bio je Neville pandan našima Igoru Štimcu i Jošku Jeličiću, a mnogi su ga poželjeli vidjeti u trenerskoj ulozi.

Na to se konačno odvažio 2015. kad je preuzeo "vruću" klupu Valencije, ali izdržao je svega 28 utakmica, a u tom je periodu osvajao skromnih 1,32 boda po utakmici.

Neville o tom periodu u Španjolskoj nerado govori, ali otvorio je dušu za Sky Sports. Alex Ferguson dao mu je hrpu savjeta, a Neville danas žali što ga nije poslušao.

- Čim sam došao vidio sam da su neki igrači nezadovoljni. Sjećam se da sam razgovarao s Fergusonom i da mi je rekao: "Samo ih se riješi, sine. Zaštiti se. U svlačionici moraš imati samo ljude koji misle u istom smjeru kao i ti", prisjetio se Neville pa potom dodao:

- Nažalost, nisam slušao. Pokušao sam razgovarati s tim igračima, utjecati na to da promijene svoje mišljenje, ali nisam uspio doprijeti do njih. Zanemario sam Fergusonove riječi.

Foto: Reuters/PIXSELL

Iz vremena u Španjolskoj posebno pamti dva trenera.

- Prvi je Ernesto Valverde, tad je vodio Athletic Bilbao. Tijekom utakmice tri puta je mijenjao formaciju i uvijek je bio jedan korak ispred mene. Osjećao sam kao da se igra sa mnom, kao da sam marioneta. Upamtio sam i Simeonea. Protiv Atletico Madrida je to izgledalo kao da me 90 minuta nježno davi. Na kraju utakmice otišao sam pružiti mu ruku i čestitati, ali on je samo projurio pored mene. To je nepoštovanje. I prije toga sam mislio da je užasan čovjek, a tad sam se dodatno uvjerio u to - dodao je Neville.