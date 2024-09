Nevistić: Moramo pustiti lažne priče! Nema milijuna ni Lige prvaka, previše cijenimo sebe

Ivan Nevistić (26) opet je bio među najboljim igračima Dinama na gostovanju, ovaj put u Koprivnici, ali je opet primio previše i Dinamo je preživio novi potop i s novim (privremenim) trenerom. "Farmaceuti" su došli do prve pobjede u sezoni (4-1), najuvjerljivije u povijesti sraza s "modrima" u HNL-u.

Dinamov golman jedini je od igrača maksimirskog kluba stao pred novinare nakon poraza u kojem je dva od četiri gola primio na prazan gol s 20 metara.

- Nije stvar kvalitete, ova momčad ima kvalitetu, ali ušli smo u crnu rupu i trebamo što prije izaći iz njega. Dinamo je velik klub u kojem je jako teško igrati, jako je težak dres i ne prašta poraze. Nema alibija, moramo naći snage i izaći iz ovoga što prije. U Dinamu su bitne samo pobjede, ni ono jučer nije bitno, samo sutra i iduća utakmica. Teško je, ali izvući ćemo se iz ovoga - rekao je Nevistić.

Koliki je problem što Dinamo igra u ritmu od dvije utakmice tjedno?

- Malo je to i problem jer ne možeš neke stvari koje nam trenutačno ne idu vježbati, ali nije ni to alibi. Imamo širok kadar, i tko god bio, Sandro ili netko drugi, treba dozirati da svi budu svježi.

Nevistić je protiv Bayerna imao deset obrana, protiv Slavena šest. Ali primio je 13 golova.

- Nisam to nikad čuo. Kad netko kaže da sam primio toliko golova, nije mi dobro! Ali to treba prihvatiti. Moramo se malo i mi spustiti na zemlju, malo pustiti lažne priče sa strane. Teren je jedino mjerilo, 11 na 11. Kad izađeš na teren, više nema nekih priča, nema milijuna, nema Lige prvaka, nema ničega. Možda se mi trebamo malo stabilizirati i spustiti na zemlju. Možda malo previše sebe cijenimo, a očito to nije tako - zaključio je Nevistić.

"Modri" će morati tražiti popravak dojma protiv Banjola u Kupu u srijedu od 16 sati, idući vikend u goste im dolazi Lokomotiva, a onda će na megdan Monacu u Ligi prvaka.