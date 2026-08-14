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DOČEKAO JE ŠANSU

Nevistić nakon 279 dana čuvao mrežu Dinama u HNL-u! 'Modri' od tada nisu izgubili utakmicu...

Piše Luka Tunjić,
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Nevistić nakon 279 dana čuvao mrežu Dinama u HNL-u! 'Modri' od tada nisu izgubili utakmicu...
Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS
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Zanimljivo, Puljani su tada slavili 2-1, što je i dalje zadnji poraz hrvatskog prvaka u HNL-u. Od tada je Kovačevićeva momčad ostvarila 20 pobjeda i četiri remija

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Dinamo je u trećem kolu HNL-a ugostio Rudeš, a hrvatski prvak dominirao je od samog početka, što je rezultiralo i ranim golom u mreži momčadi Alena Peternaca. Dion Drena Beljo zabio je fantastičan gol za vodstvo u šestoj minuti utakmice.

Mario Kovačević očekivano je rotirao sastav protiv novog hrvatskog prvoligaša. Dinamo u utorak igra prvu utakmicu doigravanja kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Vikinga, tako da je strateg ''modrih'' poštedio svoje prve izbore u obrambenoj liniji, što je otvorilo priliku i za golmana Ivana Nevistića (28).

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nevistić je nakon odlaska Dominika Livakovića u Fenerbahče 2023. postao prvi izbor Dinama, ali nikad nije autoritativno osigurao taj status. Kovačević je više povjerenja imao u Ivana Filipovića, ali obojica su morala prihvatiti sporednu ulogu zimus kada se Livaković vratio na posudbu u proljetnoj polusezoni.

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Tako je prošlo čak 279 dana otkako je Nevistić posljednji put čuvao mrežu Dinama u utakmici HNL-a. Bilo je to 9. studenog 2025. godine, u utakmici 13. kola HNL-a protiv Istre 1961. Zanimljivo, Puljani su tada slavili 2-1, što je i dalje zadnji poraz hrvatskog prvaka u HNL-u. Od tada je Kovačevićeva momčad ostvarila 20 pobjeda i četiri remija.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

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