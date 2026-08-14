Nevistić nakon 279 dana čuvao mrežu Dinama u HNL-u! 'Modri' od tada nisu izgubili utakmicu...

Dinamo je u trećem kolu HNL-a ugostio Rudeš, a hrvatski prvak dominirao je od samog početka, što je rezultiralo i ranim golom u mreži momčadi Alena Peternaca. Dion Drena Beljo zabio je fantastičan gol za vodstvo u šestoj minuti utakmice.

Mario Kovačević očekivano je rotirao sastav protiv novog hrvatskog prvoligaša. Dinamo u utorak igra prvu utakmicu doigravanja kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Vikinga, tako da je strateg ''modrih'' poštedio svoje prve izbore u obrambenoj liniji, što je otvorilo priliku i za golmana Ivana Nevistića (28).

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nevistić je nakon odlaska Dominika Livakovića u Fenerbahče 2023. postao prvi izbor Dinama, ali nikad nije autoritativno osigurao taj status. Kovačević je više povjerenja imao u Ivana Filipovića, ali obojica su morala prihvatiti sporednu ulogu zimus kada se Livaković vratio na posudbu u proljetnoj polusezoni.

Tako je prošlo čak 279 dana otkako je Nevistić posljednji put čuvao mrežu Dinama u utakmici HNL-a. Bilo je to 9. studenog 2025. godine, u utakmici 13. kola HNL-a protiv Istre 1961. Zanimljivo, Puljani su tada slavili 2-1, što je i dalje zadnji poraz hrvatskog prvaka u HNL-u. Od tada je Kovačevićeva momčad ostvarila 20 pobjeda i četiri remija.