Golman Dinama na posudbi u Rijeci zadnjih 10-15 minuta zadržava igru. Dakle, igra za nekog trećeg. To je bilo jako ružno i zbog toga sam reagirao, objasnio je trener Osijeka Nenad Bjelica (49) za Sportske novosti ispad nakon remija protiv Rijeke (0-0) na Rujevici 25. travnja.

Plasirao je tad Bjelica tvrdnje o korporaciji za koju igraju Riječani, rekao da će biti gladni kruha od nje kad je više ne budu trebali i opsovao im strine.

POGLEDAJTE VIDEO: Bjelica o neregularnom prvenstvu

Prozvani golman Rijeke na posudbi iz Dinama Ivan Nevistić (22), koji je na zimu potpisao ugovor s Dinamom, odgovorio je treneru Osijeka putem Instagrama tvrdeći kako opravdava neostvarene ambicije preko njegova imena.

"Kratak osvrt na paušalne, neutemeljene i nepotrebne izjave gospodina Bjelice u javnom prostoru. Četiri utakmice GNK Dinamo vs. Rijeka u sezoni 2020/2021. - dvaput izabran za igrača utakmice od strane SN", napisao je Nevistić i dodao:

"Uvlačenje mene kao pojedinca koji časno i profesionalno odrađuje svoj posao u teorije zavjere smatram potpuno neopravdanim. Opravdavanje neostvarenih ambicija preko mog imena je u najmanju ruku nekorektno. Gospodinu Bjelici želim svu sreću u nastavku karijere."

Bjelica je nakon te utakmice tvrdio da je prvenstvo neregularno jer je Dinamo imao previše igrača na posudbama u drugim klubovima u HNL-u.

Konkretno, u Rijeci su bila četvorica (Nevistić, Daniel Štefulj, Luka Menalo i Sandro Kulenović), u Lokomotivi trojica (Marko Lešković, Marko Đira i Antonio Marin), u Varaždinu dvojica (Dinko Horkaš i Neven Đurasek), a po jedan u Gorici (Dario Špikić), Šibeniku (Marko Bulat) i Istri (Josip Šutalo).

Trener Osijeka zalaže se da se to ograniči.

- To ne može biti regularno, htjeli mi to priznati ili ne. Ja ne znam tko normalan neće biti i nije za to da u svakom klubu bude po jedan igrač iz svakog kluba na posudbi. Hajde mi sad recite, da igraju Juventus - Milan ili Inter - Milan i da netko ima pet igrača ovog drugog na posudbi... Pa je li to moguće? Toga nigdje nema - rekao je Bjelica za Sportske novosti.