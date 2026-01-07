Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE STATISTIKU

Nevjerojatan podatak: Evo tko dominira afričkim Kupom nacija

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Nevjerojatan podatak: Evo tko dominira afričkim Kupom nacija
Foto: Amr Abdallah Dalsh

Francuska je postala vodeći rasadnik afričkih nogometnih talenata! Više igrača rođenih u Francuskoj nego u bilo kojoj afričkoj zemlji nastupa na Afričkom kupu nacija u Maroku

Afrički kup nacija oduvijek je bio pozornica za predstavljanje najboljih nogometaša s kontinenta. No, ovogodišnje izdanje, koje se igra od 21. prosinca do 18. siječnja u Maroku, jasnije no ikad otkriva jednu dublju i složeniju stvarnost. Sastavi reprezentacija više nisu oblikovani isključivo domaćim ligama; oni su postali odraz globalne geografije afričkih nogometaša, pod snažnim utjecajem migracija, dijaspore i dvojnih nogometnih kultura. U središtu te priče, kao nijedna druga država, nalazi se Francuska.

Pokretanje videa...

Pogled sa Eiffelovog tornja 00:59
Pogled sa Eiffelovog tornja | Video: Ines Siebenreich/24sata

Više igrača rođenih u Francuskoj nego u bilo kojoj afričkoj zemlji

Podaci s turnira u Maroku su zapanjujući. Od ukupno 658 igrača prijavljenih za natjecanje, čak 107 rođeno je na tlu Francuske. Ta brojka ne samo da je impresivna, već stavlja Francusku daleko ispred bilo koje druge zemlje, uključujući i one afričke. Prva iduća na listi je Obala Bjelokosti, s 29 igrača rođenih na svom teritoriju. Slijede Južnoafrička Republika s 28, Egipat s 25 te Nigerija, Bocvana i Španjolska, svaka s po 24 igrača.

Ukupno gledajući, čak 186 igrača, što je više od četvrtine svih sudionika, rođeno je u Europi. Ovaj trend naglašava ključnu ulogu koju afričke zajednice u inozemstvu, posebice u zapadnoj Europi, imaju u oblikovanju modernih afričkih reprezentacija.

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Group A - Morocco v Comoros
Foto: Stringer

Pariz, epicentar afričkih talenata

Jedan od najupečatljivijih podataka leži na regionalnoj razini. Samo pariška regija, Île-de-France, "proizvela" je 45 igrača koji nastupaju na Afričkom kupu nacija. Time je šire područje Pariza postalo najveći pojedinačni bazen talenata za ovo natjecanje, nadmašivši tradicionalne afričke nogometne centre poput Bamaka (17 igrača), Abidjana (16) i Luande (15).

Iza ovih brojki, dakako, stoje stvarne nogometne priče. Sedamnaestogodišnji Ibrahim Mbaye, čudo od djeteta iz akademije PSG-a, rođen je u Francuskoj, ali je postao najmlađi strijelac Senegala u povijesti Kupa nacija. Talent brusi u europskom klupskom nogometu, ali srce ga je odvelo da predstavlja zemlju svojih predaka.

Slična je priča i Guele Douéa, 23-godišnjeg desnog beka Strasbourga. Rođen u Angersu, odabrao je dres Obale Bjelokosti, za razliku od mlađeg brata Désiréa, koji nastupa za francusku reprezentaciju. Njihov primjer savršeno ilustrira složenost identiteta i izbora s kojima se suočavaju mnogi mladići iz dijaspore.

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Round of 16 - Morocco v Tanzania
Foto: Amr Abdallah Dalsh

"Moje srce je uz Magreb"

Ta isprepletenost identiteta ne živi samo na terenu, već i na ulicama Pariza. U četvrti Barbès, poznatoj po velikoj sjevernoafričkoj zajednici, Afrički kup nacija prate sa strašću koja se može mjeriti s onom u Alžiru, Dakaru ili Abidjanu.

‌- Roditelji su mi Alžirci i Tunižani, rođen sam u Francuskoj, ali moje srce je za ovu nogometnu smotru uz zemlje Magreba. Dolazim u Barbès zbog gužve, zbog slavljeničke atmosfere - rekao je 17-godišnji Yahia dok je s prijateljima gledao utakmicu.

Njegov entuzijazam dijeli i 29-godišnji Riad, profesor njemačkog jezika.

‌- Alžirac sam iz Alžira i fanatik sam alžirske reprezentacije. Toliko da ispod košulje nosim dres. Čak i ako to znači stajati na -10 stupnjeva, nije važno, moramo podržati svoju zemlju - izjavio je, gledajući utakmicu na velikom ekranu kroz izlog.

Odluci da predstavljaju afričke zemlje uvelike su doprinijele i promjene Fifinih pravila iz 2020. godine, koje su olakšale promjenu nogometnog državljanstva igračima koji su tek nekoliko puta nastupali za mlađe selekcije europskih sila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
UŽIVO Transferi: U Vukovaru čak dvojica igrača nisu otišla na pripreme. Žaper se vraća u Split
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: U Vukovaru čak dvojica igrača nisu otišla na pripreme. Žaper se vraća u Split

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena
FOTO: KAKVA PROVOKACIJA

Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena

Olivia Dunne (22) umirovljena je američka gimnastičarka poznata po uspjesima i izvan sporta. S tri godine počela se baviti gimnastikom, a velikim uspjehom na društvenim mrežama postala je simbol za studente-sportaše koji žele zarađivati i izvan stipendijskih ugovora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026