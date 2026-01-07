Nevjerojatan podatak: Evo tko dominira afričkim Kupom nacija

Afrički kup nacija oduvijek je bio pozornica za predstavljanje najboljih nogometaša s kontinenta. No, ovogodišnje izdanje, koje se igra od 21. prosinca do 18. siječnja u Maroku, jasnije no ikad otkriva jednu dublju i složeniju stvarnost. Sastavi reprezentacija više nisu oblikovani isključivo domaćim ligama; oni su postali odraz globalne geografije afričkih nogometaša, pod snažnim utjecajem migracija, dijaspore i dvojnih nogometnih kultura. U središtu te priče, kao nijedna druga država, nalazi se Francuska.

Više igrača rođenih u Francuskoj nego u bilo kojoj afričkoj zemlji

Podaci s turnira u Maroku su zapanjujući. Od ukupno 658 igrača prijavljenih za natjecanje, čak 107 rođeno je na tlu Francuske. Ta brojka ne samo da je impresivna, već stavlja Francusku daleko ispred bilo koje druge zemlje, uključujući i one afričke. Prva iduća na listi je Obala Bjelokosti, s 29 igrača rođenih na svom teritoriju. Slijede Južnoafrička Republika s 28, Egipat s 25 te Nigerija, Bocvana i Španjolska, svaka s po 24 igrača.

Ukupno gledajući, čak 186 igrača, što je više od četvrtine svih sudionika, rođeno je u Europi. Ovaj trend naglašava ključnu ulogu koju afričke zajednice u inozemstvu, posebice u zapadnoj Europi, imaju u oblikovanju modernih afričkih reprezentacija.

Pariz, epicentar afričkih talenata

Jedan od najupečatljivijih podataka leži na regionalnoj razini. Samo pariška regija, Île-de-France, "proizvela" je 45 igrača koji nastupaju na Afričkom kupu nacija. Time je šire područje Pariza postalo najveći pojedinačni bazen talenata za ovo natjecanje, nadmašivši tradicionalne afričke nogometne centre poput Bamaka (17 igrača), Abidjana (16) i Luande (15).

Iza ovih brojki, dakako, stoje stvarne nogometne priče. Sedamnaestogodišnji Ibrahim Mbaye, čudo od djeteta iz akademije PSG-a, rođen je u Francuskoj, ali je postao najmlađi strijelac Senegala u povijesti Kupa nacija. Talent brusi u europskom klupskom nogometu, ali srce ga je odvelo da predstavlja zemlju svojih predaka.

Slična je priča i Guele Douéa, 23-godišnjeg desnog beka Strasbourga. Rođen u Angersu, odabrao je dres Obale Bjelokosti, za razliku od mlađeg brata Désiréa, koji nastupa za francusku reprezentaciju. Njihov primjer savršeno ilustrira složenost identiteta i izbora s kojima se suočavaju mnogi mladići iz dijaspore.

"Moje srce je uz Magreb"

Ta isprepletenost identiteta ne živi samo na terenu, već i na ulicama Pariza. U četvrti Barbès, poznatoj po velikoj sjevernoafričkoj zajednici, Afrički kup nacija prate sa strašću koja se može mjeriti s onom u Alžiru, Dakaru ili Abidjanu.

‌- Roditelji su mi Alžirci i Tunižani, rođen sam u Francuskoj, ali moje srce je za ovu nogometnu smotru uz zemlje Magreba. Dolazim u Barbès zbog gužve, zbog slavljeničke atmosfere - rekao je 17-godišnji Yahia dok je s prijateljima gledao utakmicu.

Njegov entuzijazam dijeli i 29-godišnji Riad, profesor njemačkog jezika.

‌- Alžirac sam iz Alžira i fanatik sam alžirske reprezentacije. Toliko da ispod košulje nosim dres. Čak i ako to znači stajati na -10 stupnjeva, nije važno, moramo podržati svoju zemlju - izjavio je, gledajući utakmicu na velikom ekranu kroz izlog.

Odluci da predstavljaju afričke zemlje uvelike su doprinijele i promjene Fifinih pravila iz 2020. godine, koje su olakšale promjenu nogometnog državljanstva igračima koji su tek nekoliko puta nastupali za mlađe selekcije europskih sila.