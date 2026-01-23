Nevjerojatan šok u Zagrebu! Trener Mladosti otišao kući i nije se vratio. Ima novi klub!?

Nevjerojatna situacija dogodila se u Odbojkaškom klubu Mladost. Odjednom klub ima novog trenera, koji to svakako nije očekivao, a razlog je bizaran. Naime, trener Fernando Benitez Munoz je prije Božića (18. prosinca) otišao u Španjolsku, a onda se jednostavno nije vratio. Tako će Toni Kovačević preuzeti klupu Mladostaša, ali ovakva situacija je zaista čudna. Da bi stvar bila gora, Munoz je našao novi klub i to bez ikakvog znanja Mladosti. Govorio je o svemu sportski direktor Darko Antunović za stranice kluba.

Susret Mladosti i Crvene zvezde u šesnaestini finala CEV Challenge kupa | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Još uvijek smo svi u klubu u velikom šoku. Teško je shvatiti kako netko može na takav način prevariti klub u kojem radi i prije svega svoje igrače - rekao je na početku Antunović pa dodao:

- Trener Munoz je prije božićne pauze zatražio raniji odlazak u Španjolsku zbog bolesti supruge, čemu je klub bez zadrške izašao u susret. U tom je trenutku bilo neuobičajeno što je inzistirao na jednosmjernoj avionskoj karti i dodatnoj prtljazi, no uvaženo je njegovo objašnjenje - da još ne zna točan datum povratka jer postoji mogućnost da se obitelj vrati zajedno s njim te da je kupio veći broj božićnih poklona za djecu pa mu treba dodatna prtljaga.

Susret Mladosti i Crvene zvezde u šesnaestini finala CEV Challenge kupa | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Iz kluba objašnjavaju kako je Munoz 22. prosinca obavijestio Mladost kako supruga mora na pregled i biopsiju te da će se vratiti nakon dolaska nalaza. Zbog blagdana, kako je naveo, cijeli je proces potrajao dulje, zbog čega nije putovao s momčadi na uzvratnu utakmicu CEV Challenge Cupa protiv Crvene Zvezde u Beogradu gdje su Mladostaši poraženi. Uslijedilo je konstantno odugovlačenje oko konačnog povratka u Zagreb, dok je momčad koja ga je čekala u međuvremenu pod vodstvom Kovačevića odigrala i MEVZA turnir u Zagrebu i plasirala se na Final Four.

- Nakon što smo mjesec dana bili podrška, bodrili ga zbog obiteljske situacije, plaćali sve troškove prema ugovoru i čekali, Munoz i njegov menadžer 15. siječnja predlažu sporazumni raskid ugovora, navodeći kako ga obitelj u ovom trenutku treba te da ih ne može napustiti. Klub je i tada pokazao razumijevanje te je od tog dana dogovoren raskid suradnje - rekao je Antunović pa objasnio šok kada su saznali da se Munoz ovog tjedna pojavio na klupi novog kluba, Al Aina:

- Sada smo saznali da je već 18. prosinca iz Zagreba ponio sve svoje osobne stvari te ostavio ključeve automobila, dvorane i ureda, u stanu koji je klub iznajmio posebno za njega. HAOK Mladost je tijekom cijelog razdoblja pružao punu moralnu i financijsku podršku treneru Munozu te u potpunosti ispoštovao sve obveze iz ugovora, kako prema njemu, tako i prema njegovim menadžerima. Ne znam, jako sam razočaran, jer Munoz je u naš klub došao na preporuku mog poznatog bivšeg trenera i prijatelja iz Austrije, kao i nekoliko trenera iz Slovenije. Ovih dana me svi zovu, svi su u šoku, kao i mi.

Susret Mladosti i Crvene zvezde u šesnaestini finala CEV Challenge kupa | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Navedeno je i kako se Munozovi menadžeri ograđuju od cijele situacije te tvrde kako nemaju veze s njegovim odlaskom. Začudio se i Toni Kovačević.

- Ne znam što bih rekao. Jako smo razočarani. Osjećamo se prevareni i izigrani. Nije to bilo nikako fer odrađeno. Ovaj klub to nije zaslužio. Ne želim biti grub niti uvrijediti trenera Munoza, želim mu svu sreću. Ali, iskreno, svašta bih imao za reći. Ne razumijem da nije mogao stati pred direktora i otvoreno reći 'imam bolju ponudu', nego izmišljati takve laži. Od prvog dana treninga, što god je rekao da mu treba za treninge, sve mu je osigurano i kupljeno. Klub je apsolutno stajao uz njega i ovih mjesec dana. Igrači su šokirani, jučer smo cijeli dan na telefonima. Kako sam igrao u Emiratima, dobio sam valjda 300 poziva. Kolege su mi slale slike da je on tamo na treninzima. Vjerojatno je sve to financijski bilo motivirano, jer ne znam kako drukčije objasniti sve - rekao je novi trener Mladosti.