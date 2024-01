Nevjerojatna Đokovićeva partija! Francuz se od nemoći smijao i sprdao sam sebe...

Ono što je Rafael Nadal na Roland Garrosu, to je Novak Đoković na Australian Openu. Desetorostruki prvak i neprikosnoveni vladar ovog turnira. A znate li kada je posljednji put izgubio u Melbourneu?

Vjerojatno se više ni on ne sjeća. Bilo je to 2018. godine kada ga je Hyeon Chung pomeo u tri seta i izbacio iz osmine finala. Od tada je Đoković čak četiri puta osvojio Australian Open, a vrlo vjerojatno bi i 2022. godine da mu nisu zabranili nastup jer se nije htio cijepiti. Ove godine kroči prema novoj tituli!

Đoković napravio ono što još nitko nije

Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

Najbolji tenisač svijeta plasirao se u četvrtfinale Australian Opena nakon što je s glavnog terena za sat i 46 minuta pomeo 19. tenisača svijeta Adriana Mannarina (6-0, 6-0, 6-3). Đoković je odigrao savršeno, uvjerljivo najbolji meč na ovome turniru.

- Odigrao sam fantastično od prvog do zadnjeg poena. Morao sam fizički izdržati teške izmjene i natjerati ga da trči po cijelom terenu, što mi je uspjelo. Sve u svemu, vrhunska izvedba. To su dva najbolja seta koja sam odigrao u posljednje vrijeme. I jako sam htio izgubiti gem u trećem setu jer su tenzije samo rasle. Morao sam se riješiti toga da se refokusiram na zaključivanje meča. Uvijek želite biti što je moguće efikasniji, zar ne? I završiti posao što brže. Ali to nije uvijek moguće - kazao je srpski tenisač nakon pobjede.

Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

Postao je prvi tenisač koji protivniku iz TOP 20 nije prepustio niti jedan gem u prva dva seta na jednom Grand Slam turniru. Takvo što nije viđeno otkako je uvedena ATP ljestvica 1973. godine. Ne zaboravimo spomenuti kako je sustigao Rogera Federera u još jednoj rubrici. Obojica su čak 58 puta ušla u četvrtfinale Grand Slama, a Novak će ga prestići već ove godine.

Iako je ovo bio prvi Đokovićev meč u dnevnom terminu na ovogodišnjem Australian Openu, tenisači nisu bili izloženi vanjskim utjecajima poput vrućine i sparine, jer je zbog promjenjivog vremena i povremene kiše krov nad Rod Laver Arenom bio zatvoren.

Francuz nije mogao baš ništa protiv Novaka koji je odigrao maestralno. Nakon što u dva seta nije uspio osvojiti gem, sjeo je na stolicu i iz nemoći se nasmijao. Našalio se i na svoj račun tako što je rukama formirao dvije nule. Nekada se možete samo nasmijati svojoj muci.

Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

Đoković će četvrtfinalu igrati protiv Amerikanca Taylora Fritza koji je pobijedio Stefanosa Tsitsipasa (7-6, 5-7, 6-3, 6-3).