Nevjerojatne scene na WTA meču: Potukli se na tribinama

U prvom kolu velikog WTA turnira u Pekingu Angelique Kerber bila je kobna za jednu od domaćih uzadnica Shuai Zhang. Bivša prva tenisačica svijeta slavila je u tri seta (6-2, 1-6, 6-4), no njena o njezinoj se pobjedi nakon meča nije najviše razgovaralo.

U jednom je trenutku, naime, došlo do fizičkog obračuna na tribinama. Na snimci se jasno vidi kako jedan gledatelj tuče i udara drugog dok ga redar nije odveo iz "ralja".

Do sukoba je došlo nakon što je "domaći" navijač ušao u verbalnu prepirku s Njemičinim navijačima, a potom ga je sleđa za vrat uhvatio gledatelj kojega je potom i fizički napao.

Dio s navijačima Kerber nesportski je navijao, pa je sudac opetovano tražio mir i prema jednoj verziji jedan od njih navodno je i ošamario majku Zhang....

This is what some uploaded on Chinese TF. The guy and Kerber fans were in vocal fights. He yelled to the Kerber fans in front of him “You all fucking shut up!” The boy behind him snatched his back abruptly and he fought back by hitting the boy.... pic.twitter.com/s7oIpz2L8l