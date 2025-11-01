FOTO: SOPIĆ POVUKAO POTEZ
Nevjerojatne scene u Osijeku: Navijači pale svijeće za zadnju momčad lige, igrači u karanteni
Novi trener Osijeka Željko Sopić nakon zadnjeg treninga na Opus Areni pred utakmicu s Varaždinom zadržao je momčad u karanteni do utakmice, odmah je uveo nekonvencionalne metode kako bi probudio momčad koja je remijem Vukovara u Puli i službeno fenjeraš HNL-a. Navijači na blagdan Svih svetih pale svijeće pred stadionom, kako kažu, za sve ono što je klub nekoć bio i predstavljao gradu na Dravi.