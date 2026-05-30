Nevjerojatni Duvnjak sa Kielom izborio finale Europske lige

Rukometaši THW Kiela prvi su finalisti EHF Europske lige nakon što su u polufinalu u Hamburgu pobijedili Montpellier s 29-28. U drugom polufinalu snage će odmjeriti dva njemačka kluba Melsungen i Flensburg Handewitt.

Podsjetimo, Kiel je plasman na završni turnir izborio nakon četvrtfinalne drame i pobjede protiv našičkog Nexea nakon izvođenja sedmeraca.

U izjednačenom polufinalu, odlučujući pogodak postigao je Šveđanin Eric Johansson 19 sekundi prije kraja susreta. Francuski sastav je imao napada za izjednačenje, ali je Andreas Wolff u zadnjim sekundama zaustavio udarce Huga Dos Santosa, te Rogeria Ferreire.

"Hvala Andiju što je odigrao takvu utakmicu," kazao je Kielov kapetan Domagoj Duvnjak nakon utakmice.

Zahvalio mu se i Johansson.

"Iskreno, pobijedili smo zahvaljujući Andiju," kazao je Johansson, sa šest golova prvi strijelac pobjedničkog sastava. Magnus Landin, Lukas Laube i Veron Načinović dodali su po četiri gola. Wolff je na koncu sakupio 13 obrana.

Na suprotnoj strani David Romeu je zabio osam golova, Arthur Lenne i Valentin Porte po četiri gola, a naš Zvonimir Srna tri gola. Remi Desbonnet je imao 17 obrana.