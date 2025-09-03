Obavijesti

IMA SE LOVE

Nevjerojatni podaci: Klubovi su ovog ljeta na transfere potrošili više od osam milijardi eura!

Piše HINA,
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Engleska Premier liga ponovno je bila u prvom planu na tržištu transfera, potrošivši više od tri milijarde dolara na transfere u posljednja tri mjeseca

Nogometni klubovi iz cijelog svijeta su na transfere potrošili gotovo 10 milijardi dolara, navodi se u izvješću FIFA-e objavljenom u srijedu.

Klubovi su zabilježili gotovo 12.000 međunarodnih transfera na koje je potrošeno ukupno 9,76 milijardi dolara (8,5 milijardi eura), priopćila je FIFA, dodajući da se radi o povećanju od više od 50 posto u usporedbi s istim razdobljem 2024. godine.

Ženski nogomet također je oborio rekorde s više od 1100 međunarodnih transfera na koje je potrošeno 12 milijuna dolara.

Orlando Pride doveo je Meksikanku Lizbeth Ovalle, koja je postala najskuplji transfer u ženskom nogometu jer je za nju plaćeno 1,5 milijuna dolara.

FILE PHOTO: Friendly - Liverpool v Athletic Bilbao
Foto: Phil Noble/REUTERS

Pojačana potrošnja u muškom nogometu godinu dana prije Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. je očekivana, ali rastuće brojke transfera ženskog nogometa pokazuju eksponencijalni rast ženskog nogometa na klupskoj razini, dodaje FIFA.

Engleska Premier liga ponovno je bila u prvom planu na tržištu transfera, potrošivši više od tri milijarde dolara na transfere u posljednja tri mjeseca.

Samo njemački klubovi primili su 893 milijuna dolara od svojih engleskih kolega, a posebno se ističe prelazak Floriana Wirtza iz Bayer Leverkusena u Liverpool za navodno 116 milijuna funti (156,70 milijuna dolara) s bonusima.

Liverpool je također doveo Huga Ekitikea iz Eintrachta, dok je Newcastle United potpisao njemačkog napadača Nicka Woltemadea iz VfB Stuttgarta u rekordnom klupskom poslu, a oba transfera su navodno iznosila 69 milijuna funti.

Njemačka je bila druga po ukupnoj potrošnji s 980 milijuna dolara, dok je Italija bila treća s 950 milijuna dolara.

