Nevjerojatni potezi Bobana: McKenna i Bennacer. Dinamo je takve igrače mogao tek sanjati!

Dinamo je u završnici ljetnog prijelaznog roka napravio još jedno malo čudo. I iz Milana doveo Ismaëla Bennacera (27), možda i jedno od najjačih nogometnih imena koje je posljednjih desetljeća stiglo na Maksimir. Riječ je o alžirskom reprezentativcu, veznjaku koji je odveo Alžir do Afričkog kupa nacija 2019. godine, bio i najbolji igrač tog turnira!

Tržišna vrijednost danas mu iznosi 15 milijuna eura, dok je 2020. godine prema Transfermarktu vrijedio i 40 milijuna eura. I da, da se ne lažemo, Bennacer je u Maksimir stigao samo zbog - Zvonimira Bobana! Baš kao i škotski branič Scott McKenna koji je u Dinamo stigao prije nešto manje od dva mjeseca. Zagrepčani su igrače takvog životopisa proteklih godina mogli samo sanjati.

Boban je dugi niz godina miljenik Bennacera, dapače on ga je 2019. godine iz Empolija za 17,8 milijuna eura i doveo u Milan. Alžirski nogometaš odmah je postao standardni igrač Milana, glavni playmaker u momčadi, "mozak" na sredini terena. Milan je 2022. godine stigao do naslova prvaka Italije, a te je sezone bio ponajbolji igrač "Rossonera", skupio 31 nastup u Serie A.

Alžirac je na kraju skupio 178 nastupa za Milan, bio meta najvećih klubova poput Man. Cityja, Liverpoola i PSG-a, prošlu polusezonu odradio na posudbi u Marseilleu (odigrao 12 utakmica) i s 27 godina - stigao u Dinamo. Doista čudesno, nevjerojatno. Ali i dokaz koliko Zvonimir Boban daje, te još može dati zagrebačkom klubu. I koliko njegovi pozivi imaju drugačiju težinu...

Scott McKenna (28) i Ismaël Bennacer (27) stigli su u Maksimir na poziv Bobana, a riječ je o iskusnim, prilično cijenjenim igračima u nogometnoj Europi. Jedan ima 42 nastupa za Škotsku s kojom je nastupio na dva velika natjecanja (Europska prvenstva 2021. i 2024.), drugi 51 nastup za Alžir za koji je zaigrao na četiri Afrička kupa nacija. A jedan i osvojio.

Boban je stvarno napravio velike poteze, u Dinamo doveo dva teška "kapitalca", igrač(in)e kakve su navijači zagrebačkog kluba godinama mogli samo sanjati. A stigli su i zanimljivi klinci iz Bayerna, Barcelone... I sad je sve na Mariju Kovačeviću koji ne smije izgubiti titulu. Nikako. Ovaj Dinamo vrijedi previše, ovaj Dinamo mora - odmah isporučiti. Vratiti naslov u Maksimir.

Trener "modrih" sad ima još veću gužvu u veznom redu gdje za tri pozicije konkuriraju Mišić, Villar, Stojković, Ljubičić, Zajc, Soldo, Mudražija i - Bennacer. Bit će nesretnih, bit će nezadovoljnih. Jednostavno, mora ih biti. Ali Kovačević se s tim mora znati nositi. I pronaći one kojima će iskreno vjerovati. Boban je napravio strašan posao ovoga ljeta, Kovačević ga sad mora - dovršiti...