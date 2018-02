Nevjerojatni Willian! Najprije je pogodio lijevu pa desnu stativu

Brazilac Willian (29) bombama izvan šesanesterca obilježio je prvo poluvrijeme prve utakmice osmine finala Lige prvaka između Chelseaja i Barcelone na Stamford Bridgeu.

Bivši igrač Corinthiansa, Šahtara i Anžija u 34. minuti prvo se krasno izvukao na šut desnom nogom s 22-23 metra pogodivši lijevu stativu pokraj ukopanog golmana Barcelone Marc-Andréa Ter Stegena.

Samo sedam minuta potom "jedinica" katalonskog kluba ponovno je bila na mukama. Ovaj put Willian je primirio jedno neuspjelo čišćenje Gerarda Piquéa na sličnoj udaljenosti i opalio u desnu stranu gola, ali i taj udarac zaustavila je stativa.

Treći pokušaj ipak je bio sretan za Williana. U 62. minuti sjajno je pogodio donji lijevi kut pokraj nekoliko igrača Barcelone u bloku. To mu je deveti gol ove sezone u svim natjecanjima. U Chelseaju je od zime 2014.

#Willian FINALLY breaks the deadlock! #CHEBAR



Follow the #UEL live on our app! > https://t.co/zr6FAS3B25 pic.twitter.com/rLicHzMTN4