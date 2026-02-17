Obavijesti

Rukometaši uskoro opet na terenu: Evo gdje i s kim igraju prve utakmice nakon bronce

Piše Davor Kovačević,
Rukometaši uskoro opet na terenu: Evo gdje i s kim igraju prve utakmice nakon bronce
Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za obje utakmice promotivne cijene karata iznosE 15 i 20 eura. Prodaja počinje 17. veljače u 12 sati u sustavu ulaznice.hr. Hrvatska je izravno izborila SP, pa ne igra kvalifikacije

Zahvaljujući europskoj bronci iz Herninga, hrvatski rukometaši osigurali su nastup na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine u Njemačkoj. Nećemo igrati kvalifikacije, pa će okupljanja u ožujku i svibnju biti bez rezultatskog imperativa. Prvo sljedeće je u ožujku, a uzvratit ćemo gostoprimstvo Švicarskoj, koja nas je krajem prošle godine ugostila u Kriensu i Luzernu, u kojem nas je i pobijedila prvi put, pa nam još bila i protivnik na Europskom prvenstvu.

Odigrat ćemo dvije utakmice, 19. ožujka na zadarskom Višnjiku od 17 sati, što će posebno oduševiti Dagura Sigurdssona i Luku Lovru Klaricu. Dan kasnije reprezentacije zajedničkim letom odlaze za Osijek, gdje će testirati jedni druge i u Gradskom vrtu 21. ožujka (17:00).

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za obje utakmice promotivne cijene karata iznose 15 i 20 eura. Prodaja počinje 17. veljače u 12 sati u sustavu ulaznice.hr.

