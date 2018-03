Nevjerojatno: Izbornik srpskih rukometašica vodit će i muške

Nakon eksplozivnog razlaza Jovice Cvetkovića i Srpskog rukometnog saveza reprezentacija naših susjeda još od Europskog prvenstva u Hrvatskoj traži izbornika. A to je, uvjerili su se i sami, mukotrpan posao. Nitko jednostavno ne želi sjesti na vruću klupu reprezentacije koja je u svjetskim okvirima postala simbol za kaos kad god se pojavi na nekom većem natjecanju.

A kad već nitko neće u srpskom su se savezu taj 'vrući krumpir' odlučili gurnuti u ruke - izbornika ženske reprezentacije. Ljubomir Obradović tako će neko vrijeme sjediti na dvije klupe, onoj ženske reprezentacije s kojom je već osigurao plasman na Europsko prvenstvo i muškaraca koji se sramote posljednjih godina.

Vodit će ujedno i dvije prijateljske utakmice Srbije protiv Njemačke 4. i 7. travnja u Leipzigu i Dortmundu. Pomagat će mu potpredsjednik Upravnog odbora Dragan Škrbić i predsjednik trenerske organizacije Saša Marković.

Nakon prijateljskih utakmica Obradović bi trebao napustiti klupu muške reprezentacije i ponovno se posvetiti samo damama, no kako to u srpskom rukometu u posljednje vrijeme funkcionira, svašta je moguće, pa i to da savez ne uspije pronaći nasljednika.