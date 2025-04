Nevjerojatno, kakav podatak: Pogledajte koliko je Dinamo puta bio prvi u zadnjih 68 kola!

Dinamo se pobjedom (1-0) u derbiju protiv Rijeke vratio u igru za naslov prvaka. Zagrepčani sad za vodećim dvojcem, Rijekom i Hajdukom, zaostaju tek jedan bod, a do kraja prvenstva ostala su još samo četiri kola. Računica je jasna, "modri" više nemaju pravo na kiks, iluzorno je očekivati da će Rijeka i Hajduk gubiti bodove kao u posljednja dva kola.

Pokretanje videa... 00:37 Bad Blue Boysi pozdravili igrače nakon pobjede nad Rijekom | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Zanimljivo, Dinamo je uvjerljivo najskuplja i najiskusnija momčad Prve HNL, Sandro Perković u svom rosteru ima daleko najbolji igrački kadar, "modri" su i po budžetu puno skuplji od ostalih konkurenata za naslov prvaka. Ali situacija na prvenstvenoj ljestvici već dulje nudi potpuno drugačiju sliku.

Zagrepčani su u zadnje dvije sezone (36 prošlogodišnja i 32 ovosezonska kola) tek 10 puta bili na vrhu prvenstvene ljestvice!? Nevjerojatan, a za navijače Dinama i prilično razočaravajući podatak. Da, od 68 kola (počevši sa srpnjem 2024.) do današnjeg dana "modri" su tek deset puta bili vodeća momčad lige. I to posljednjih pet kola (od 32. do 36) prošle, kao i prvih pet kola aktualne sezone. I to brine, to dokazuje kako je maksimirska kriza puno dublja.

Dinamo i Rijeka sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Opet, Dinamo ima pobjednički gard, Perkovićevi su junaci i prošle sezone bili u ovako teškoj situaciji, pa su na kraju dohvatili dvostruku krunu. I sasvim je jasno, Dinamo se s pritiskom borbe za naslov snalazi puno bolje od Rijeke i Hajduka. A to je iskustvo...

Privremeni trener hrvatskog prvaka protiv Rijeke odlučio se za tri promjene u odnosu na Goricu - Ristovskog, Torrentea i Kulenovića su zamijenili Theophile, Torrente i Kanga. To se pokazalo dobrim potezom, Dinamo je još jednom sačuvao svoju mrežu, Theophile i Torrente otklonili sve opasnosti pred svojim vratima, vjerojatno si osigurali mjesta u početnoj postavi i za veliki derbi na Poljudu.

Tamo pak neće biti Arijana Ademija, koji će zbog problema s listom biti izvan stroja do kraja sezone. Kapetan Dinama zaradio je rupturu lista na utakmici u Velikoj Gorici pa će u preostala četiri kola biti tek moralna podrška suigračima. Perković u derbiju ne može računati ni na Franjića pa će u derbiju na lijevi bok najvjerojatnije Pierre-Gabriel, dok će “njegovu” desnu stranu opet popuniti Ristovski. 