Nevjerojatno! Teškaški prvak propustio UFC u Londonu jer ga se nitko nije sjetio pozvati

Tom Aspinall, UFC-ov prvak u teškoj kategoriji i najveća britanska MMA zvijezda, nije se pojavio na posljednjoj UFC-ovoj priredbi u Londonu održanoj u ožujku. Do sada je to bilo nezamislivo jer je Aspinall, uz Paddyja Pimbletta, najveća britanska MMA zvijezda. Njegov izostanak iznenadio je fanove, a sada je njegov menadžer, poznati boksački promotor Eddie Hearn, otkrio šokantan i pomalo bizaran razlog zašto prvak nije sjedio uz kavez u svom dvorištu.

Hearn je u razgovoru s poznatim MMA novinarom Arielom Helwanijem objasnio kako Aspinall jednostavno nije dobio službenu pozivnicu od organizacije. Umjesto toga, na sam dan eventa, dok su se vrata dvorane već otvarala, stigla je poruka od predsjednika UFC-a Dane Whitea.

​- Bio je jako iznenađen što nikada nije dobio poziv. Dobio je poruku od Dane oko šest sati poslijepodne na dan borbe u kojoj ga je pitao: 'Želiš li doći večeras?'. A on živi pet sati daleko. Tako da to nije bilo idealno - ispričao je Hearn.

Promotor, koji je i sam u dugogodišnjem rivalstvu s Whiteom, nije skrivao čuđenje ovakvim postupkom prema aktualnom prvaku teške kategorije, pogotovo na eventu u njegovoj domovini.

​- Jednostavno mi je neshvatljivo da možete organizirati priredbu u Ujedinjenom Kraljevstvu i ne pozvati svjetskog prvaka u teškoj kategoriji koji je iz Ujedinjenog Kraljevstva. Budimo iskreni, nije to bio event s nekim ogromnim imenima, zar ne? Prisutnost Toma Aspinalla bila bi sjajna za samu priredbu - dodao je Hearn, potvrdivši da bi se njegov klijent sigurno odazvao da je poziv stigao na vrijeme.

Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

Zakuhava li se sukob na relaciji Aspinall - UFC?

Cijela situacija događa se u vrlo osjetljivom trenutku. Aspinallov odnos s vodstvom UFC-a naizgled je zategnut još od njegove posljednje borbe protiv Ciryla Ganea u listopadu, koja je završila bez pobjednika (no-contest) nakon što Britanac nije mogao nastaviti zbog dvostrukog uboda u oko. Već tada je White na konferenciji za medije djelovao nezadovoljno ishodom, a dok se Aspinall oporavljao od operacije, pojavile su se glasine da mu promocija želi oduzeti pojas.

Ulje na vatru dolio je i Aspinallov nedavni potez potpisivanja ugovora s Hearnovom agencijom Matchroom, što je potez koji se Whiteu očito nije svidio. Iako je predsjednik UFC-a javno pokušao umanjiti značaj toga, rekavši da "nemaju problema s Eddiejem", ovaj posljednji incident s pozivnicom mnogi vide kao još jedan čin "sitne osvete" i pokazivanje moći.

Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

Dok se bavi propuštenim eventima, Tom Aspinall i dalje čeka zeleno svjetlo liječnika za povratak treninzima s punim kontaktom. Oporavak od dvostruke operacije oka ide svojim tijekom, a prvak je nedavno izjavio kako je započeo s laganim treninzima.

​- Nije se puno toga događalo, samo sam se vratio u dvoranu i odrađujem lagane treninge. Još uvijek čekam da dobijem puno odobrenje za kontakt zbog oka, ali vratili smo se pomalo u dvoranu - rekao je Aspinall.

Zbog njegove duge pauze, UFC je odlučio uvesti privremeni pojas u teškoj kategoriji. Za tu titulu borit će se njegov posljednji protivnik, Ciryl Gane, i Alex Pereira, a borba je zakazana za 14. lipnja.