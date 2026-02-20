Nevolje u raju? Dončić i zanosna Anamaria su zabrinuli fanove

Veza košarkaša Luke Dončića i Anamarije Goltes u krizi? Fanovi sumnjaju zbog misterioznih objava i nedostatka online interakcije. Par drži privatnost, ali nagađanja ne prestaju
Jedan od najboljih košarkaša svijeta, Luka Dončić (26), navikao je na život pod svjetlima reflektora, no posljednjih tjedana u fokusu javnosti nije njegova briljantna igra u dresu Los Angeles Lakersa, već njegov privatni život.
| Foto: Instagram
Jedan od najboljih košarkaša svijeta, Luka Dončić (26), navikao je na život pod svjetlima reflektora, no posljednjih tjedana u fokusu javnosti nije njegova briljantna igra u dresu Los Angeles Lakersa, već njegov privatni život. |
Foto: Instagram
Jedan od najboljih košarkaša svijeta, Luka Dončić (26), navikao je na život pod svjetlima reflektora, no posljednjih tjedana u fokusu javnosti nije njegova briljantna igra u dresu Los Angeles Lakersa, već njegov privatni život.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Obožavatelji i mediji diljem svijeta, potaknuti neobičnim potezima na društvenim mrežama, sve glasnije postavljaju pitanje je li dugogodišnja veza sa zaručnicom Anamarijom Goltes (28), s kojom ima dvoje djece, zapala u ozbiljnu krizu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par, koji je godinama gradio imidž skladnog i povučenog dvojca, sada je predmet intenzivnih nagađanja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Sve je počelo naizgled bezazlenom objavom Anamarije Goltes u siječnju, kada se priključila popularnom trendu na Instagramu i kroz seriju fotografija sažela svoje proteklo desetljeće. U dvije objave podijelila je čak 38 fotografija koje prikazuju njezinu manekensku karijeru, putovanja, trenutke s prijateljicama te dirljive slike s kćerima. No, jedna osoba je upadljivo nedostajala: Luka Dončić.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Činjenica da se košarkaški superstar, s kojim je u vezi od 2016. i zaručena od 2023., nije našao ni na jednoj od pomno odabranih uspomena, izazvala je znatiželju obožavatelja. Sumnju je dodatno produbio i sam opis objave: "2016–2026. Desetljeće dobrih trenutaka, teških lekcija i svega između. Puno uspona i padova, ali ne bih promijenila niti jedan trenutak". Mnogi su se zapitali je li ovo suptilna najava novog početka ili samo proslava njezina osobnog puta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Digitalni detektivi ubrzo su uočili i druge znakove. Par, navodno, nije jedno drugome čestitao Valentinovo na društvenim mrežama, a zabilježeno je i da Dončić nije "lajkao" niti jednu njezinu objavu više od godinu dana. U današnjem svijetu, gdje virtualna interakcija često služi kao potvrda odnosa, takva distanca mnogima je bila dovoljan razlog za uzbunu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dodatno ulje na vatru dolila je informacija da je Dončić slobodne dane nakon All-Star vikenda proveo s ocem u Meksiku, umjesto da posjeti obitelj koja, prema medijskim napisima, trenutačno boravi u Sloveniji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Neki su teoriju o problemima u raju povezali i s njegovim transferom iz Dallasa u Los Angeles. Dok je u Teksasu vodio miran obiteljski život, dolazak u "grad anđela", vjeruju neki, donio je nove izazove. "LA ti to učini", jedan je od komentara koji sažima mišljenje dijela fanova, aludirajući na pritisak i iskušenja koja život u metropoli nosi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, povijest njihove veze govori o čvrstim temeljima. Luka i Anamaria upoznali su se kao djeca na ljetovanju na hrvatskoj obali, na otoku Krku, kada su imali samo 11, odnosno 12 godina. Prijateljstvo iz djetinjstva preraslo je u ljubavnu vezu 2016. godine. Iako su 2018. imali kraći prekid, brzo su se pomirili, a Anamaria se preselila s njim u SAD gdje su zajedno gradili život.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vrhunac njihove ljubavi dogodio se 7. srpnja 2023. na Bledu, kada ju je Luka zaprosio, simbolično odabravši datum 7.7. koji odgovara broju na njegovu dresu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kruna njihove veze su dvije kćeri. Gabriela je na svijet stigla u prosincu 2023., a drugu kćer, Oliviju, dobili su u prosincu 2025. godine. Dončić je tada pokazao koliko mu obitelj znači, propustivši nekoliko utakmica Lakersa kako bi otputovao u Sloveniju i bio uz zaručnicu tijekom poroda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Upravo zbog takvih poteza mnogi vjeruju da par svoj odnos jednostavno drži dalje od očiju javnosti te da nema mjesta panici.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram