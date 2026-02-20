Obavijesti

FOTO: MISTERIOZNI ZNAKOVI

Nevolje u raju? Dončić i zanosna Anamaria su zabrinuli fanove

Veza košarkaša Luke Dončića i Anamarije Goltes u krizi? Fanovi sumnjaju zbog misterioznih objava i nedostatka online interakcije. Par drži privatnost, ali nagađanja ne prestaju
Jedan od najboljih košarkaša svijeta, Luka Dončić (26), navikao je na život pod svjetlima reflektora, no posljednjih tjedana u fokusu javnosti nije njegova briljantna igra u dresu Los Angeles Lakersa, već njegov privatni život. | Foto: Instagram
