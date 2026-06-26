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HRVATSKI CENTAR

New Orleans Perlicansi produljii ugovor s Karlom Matkovićem

Piše HINA,
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New Orleans Perlicansi produljii ugovor s Karlom Matkovićem
Foto: Wendell Cruz

Prošle sezone Matković je prosječno u igri provodio 14.7 minuta, a postizao je 5.7 poena uz 3.7 skokova i 0.9 blokada

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NBA momčad iz New Orleansa je odlučila aktivirati opciju za treću godinu te je novi ugovor koji vrijedi do 2027. godine, odnosno kraja iduće sezone, potpisala s 25-godišnjim hrvatskim košarkašem Karlom Matkovićem.

New Orleans je kao 52. izbor, u drugoj rundi drafta, odabrao Matkovića 2022. godine, a osim u sastavu Pelicansa hrvatski centar je u posljednjem razdoblju igrao i za njihovu momčad u Razvojnoj ligi, u Birmingham Squadronu.

Produljenje ugovora najbolji je dokaz da New Orleans vjeruje u Matkovića te da su čelni ljudi zadovoljni onim što mogu dobiti na parketu od hrvatskog igrača. Prošle sezone Matković je prosječno u igri provodio 14.7 minuta, a postizao je 5.7 poena uz 3.7 skokova i 0.9 blokada. Matković je imao i hvale vrijedne brojke kada je u pitanju postotak šuta, ukupni od 60.4 posto iz igre te 42.2 posto za tri poena.

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