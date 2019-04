Hrvatskoj su na playu igrali i Amerikanci, a Hezonja briljira

Nakon ozljede prvog playmakera Emmanuela Mudiaya, u nedostatku pravih rješenja na toj poziciji, trener New York Knicksa David Fizdale sjetio se da u momčadi ima Hrvata koji, unatoč tome što je visok 202 centimetra, sjajno barata loptom i da bi mogao s njim pokušati na mjestu razigravača.

Nakon dvije utakmice u kojima je počeo kao playmaker, Mario Hezonja pokazao je treneru da nije pogriješio.

- David Fizdale stvorio je playmaker čudovište - napisao je ugledni New York Post, nakon što je Hezonja odigrao najbolju utakmicu u NBA ligi.

Foto: Wendell Cruz

U 113-110 pobjedi New Yorka protiv Washingtona Mario je zabio 30 koševa, pogodio je 12 od 21 šuta, a imao je po šest skokova i pet asistencija.

- Playmaker? Još sam kod kuće u Hrvatskoj rekao da to mogu igrati. Hvala treneru što mi je dao šansu - rekao je Hezonja, koji je samo dva dana prije utakmice protiv Washingtona imao triple-double.

U porazu od Houstona imao je Mario 16 koševa, 16 skokova i 11 asistencija čime je postao prvi strani igrač Knicksa kojem je to uspjelo i prvi Hrvat nakon Tonija Kukoča s triple-double učinkom u NBA ligi.

Prije tri godine i u Orlandu je u nekim utakmicama igrao razigravača, mjesto koje je posebno bolno hrvatskoj reprezentaciji, za koju su proteklih godina na tom mjestu igrali i Amerikanci.

- Mogu li igrati playmakera? Ne samo da mislim da mogu, već znam da mogu. Razmišljao sam treba li nam u reprezentaciji uopće klasični playmaker kad smo Šarić i ja na terenu, pa tko će nas dvojicu čuvati? Mislim da nam Amerikanac na mjestu razigravača uopće nije potreban - rekao je Hezonja tada za tportal.

Foto: Wendell Cruz

Do kraja osnovnog dijela sezone Knicksima su ostale još dvije utakmice u kojima će glavnu riječ voditi upravo Mario Hezonja.

- Pa nećemo sad stati, dat ćemo mu loptu i neka nastavi raditi to što je radio. odigrao je sjajno, nastavit će na istoj poziciji playmakera pa ćemo vidjeti gdje će ga to odvesti. Možda je to mjesto na kojem mora igrati - rekao je trener Knicksa David Fizdale.

Foto: Wendell Cruz

Eksplodirao je Hezonja u završnici sezone u vrijeme kad se bori za novi ugovor.

- Spreman sam pričati s vlasnikom Jamesom Dolanom. Ako me nazove 1. srpnja, to je to, dogovorili smo se - rekao je Dubrovčanin.

Ako ovako nastavi, telefon će mu zazvoniti puno prije.

Hezonja je u NBA stigao iz Barcelone 2015. godine.

Nakon tri godine u Orlandu potpisao je za New York Knickse.