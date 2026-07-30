Newcastle je ostao bez trenera

Trener Newcastle Uniteda Eddie Howe napustio je klub nakon razgovora s upravom kluba, izvijestili su britanski mediji. Razgovori su se vodili u proteklih 48 sati, ali Howe je prije nekoliko tjedana spomenuo mogućnost odlaska, izvještava Sky Sports. Tijekom tog vremena, Howe je nastavio pripremati momčad za njihovu prvu utakmicu sezone protiv Liverpoola 23. kolovoza.

Newcastle je već imao izazovno ljeto nakon prodaje ključnih igrača Sandra Tonalija i Anthonyja Gordona, a neizvjesnost oko kapetana Bruna Guimaraesa i dalje postoji. Te prodaje odigrale su ulogu u Howeovoj odluci, usred zabrinutosti oko toga kako će momčad izgledati na početku nove sezone.

Foto: Andrew Boyers

Howe je već bio pod pritiskom prošle sezone jer je Newcastle završio na 12. mjestu u Premier ligi nakon što je izgubio 17 od 38 utakmica. Posljednja utakmica 48-godišnjaka na čelu Newcastlea bila je poraz od Bristol Cityja 4-1 u prijateljskoj utakmici u srijedu.

Howe je zamijenio Stevea Brucea na mjestu menadžera u studenom 2021. i prekinuo 70-godišnje čekanje Newcastlea na veliki domaći trofej osvajanjem Liga kupa 2025. Vodio je momčad do kvalifikacija za Ligu prvaka 2023. i 2025., a prošle sezone Newcastle je stigao do osmine finala Lige prvaka prije nego što je izgubio ukupnim rezultatom 8-3 od Barcelone.