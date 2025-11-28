U jednom trenutku, nalet gomile zahtijevao je intervenciju interventne policije CRS-a, od kojih je jedna vrlo ograničeno upotrijebila suzavac, što je uzrokovalo nelagodu oko 20 navijača nekoliko minuta, javlja policija
Newcastle najavio žalbu protiv francuske policije zbog napada na navijače. Stigao je odgovor
Engleski premierligaš Newcastle United najavio je žalbu Europskoj nogometnoj federaciji (Uefa) zbog ponašanja francuske policije prema navijačima "svraka" na utakmici Lige prvaka u utorak. Iz Newcastlea Uniteda tvrde kako je francuska policija "neselektivno napala" nekoliko njihovih navijača i pritom koristila suzavac, palice i štitove.
Klub je najavio kako će i formalno poslati prigovor Uefi, domaćinu i francuskoj policiji zbog "nepotrebne i nesrazmjerne" sile kojoj su bili izloženi njihovi navijači. Iz kluba su pojasnili kako su njihovi navijači zadržani unutar stadiona sat vremena nakon utakmice radi njihove sigurnosti, a zatim su grupe od 500 ljudi otpraćene do metroa kako bi otišle do mjesta sastanka navijača.
"Nakon što je prva skupina navijača puštena, policija je počela koristiti nepotrebnu i nesrazmjernu silu," navodi se.
Marseille je rekao da su aranžmani za gostujuće navijače isplanirani znatno unaprijed u koordinaciji s Prefekturom policije, Uefom i Newcastleom, dodajući da su mjere u skladu sa standardima Uefe i da su provedene bez problema.
"Newcastle United nije prijavio nikakav konkretan incident ili upozorenje klubu tijekom večeri, ni od strane svojih predstavnika prisutnih na stadionu ni u satima nakon utakmice," oglasio se francuski klub.
Javila se i policija poručivši kako je imala "prijateljski stav prema gostujućim navijačima", ali je u jednom trenutku porast gomile potaknuo policiju na intervenciju.
"U jednom trenutku, nalet gomile zahtijevao je intervenciju interventne policije CRS-a, od kojih je jedna vrlo ograničeno upotrijebila suzavac, što je uzrokovalo nelagodu oko 20 navijača nekoliko minuta. Osim ovog incidenta, nije korištena sila i operacija je prošla glatko. Nije bilo ozljeda ili pritužbi nakon ovog događaja,", javila je policija.
OM je pobijedio Newcastle United sa 2-1. Francuzi su trenutačno na 21. mjestu sa šest bodova, dok je Newcastle na 11. poziciji s devet bodova. Vodi Arsenal koji jedini ima maksimalnih 15 bodova.
