Newcastle ponudio 37 milijuna eura za Lovru Majera? I 'modri' bi mogli napuniti blagajnu...

Sa šest golova i osam asistencija bio je jedno od najvećih otkrića francuskog prvenstva. Navijači nisu mogli shvatiti da su ga dobili za samo 12 milijuna eura, a Rennes je zadovoljno trljao ruke. Vrijednost je samo rasla, a red s potencijalnim kupcima je bio sve duži.

Lovro Majer (25) je u Rennes došao u ljeto 2021. godine i njegova francuska priča krenula je nestvarno, kao iz snova. Vrlo brzo se nametnuo u prvoj momčadi i postao jedan od najboljih igrača svoje momčadi pa i francuske lige. Razigravač i fantazista koji dijeli lopte s očima, a uz to još i zabija. Pa ne možeš poželjeti više.

Ovu ponudu će Rennes teško odbiti

Slijevale su se ponude, ali francuski klub je bio izričit u svome naumu. Zadržati Lovru barem još jednu sezonu, dočekati njegov puni sjaj pa ga potom prodati za basnoslovni iznos. No, to nisu dočekali. Majer je stagnirao prošle sezone. Mučio se s ozljedom pa je izgubio mjesto u prvoj postavi. Statistika i nije tako loša, zabio je tri gola i šest puta asistirao u 32 utakmice, ali nije to bilo na razini njegovih partija iz prve sezone.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Bez obzira što još nije zasjao punim sjajom u Rennesu, Lovro uživa veliki ugled među europskim klubovima i njegov klub bi na njemu već ovog ljeta mogao zaraditi vrlo obilati iznos. Fabrizio Romano je prije nekoliko dana donio vijest kako su Bayer Leverkusen i Wolfsburg poslali ponudu, a sada je, ako je vjerovati riječima francuskog novinara Stephanea Garaisa, želi ga i Newcastle. Engleski klub, koji je pod vlasništvom saudijskog princa postao najbogatiji klub na svijetu, navodno je ponudio 37 milijuna eura uz bonuse od osam milijuna eura i naravno, postotak od transfera.

Ponuda je to koju će Rennes i igrač teško odbiti. Hrvatski reprezentativac na Transfermarktu vrijedi 20 milijuna eura, francuski klub bi u ovome slučaju dobio duplo i to je iznos kojem će Bayer i Wolfsburg teško parirati. Trener Eddie Howe očito ozbiljno računa na Majera u kojem vidi kreativca i playmakera koji će 'hraniti' njegovu momčad. Dobio bi priliku zaigrati u Premier ligi, Ligi prvaka i potencijalno boriti se za trofeje s klubom koji je ozbiljno narastao u posljednje dvije godine.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Majer je tip igrača kojeg svaki trener sanja. Prava desetka, fantazista koji ima nogomet u malom prstu, koji diktira tempo i razigrava suigrače. Još dok je igrao u Lokomotivi vidjelo se da drugačije udara loptu od drugih, da drugačije razmišlja i ima drugačiju viziju, ali falila je nit koja će pokrenuti taj talent. Nju je pronašao u Dinamu gdje je skočio na višu razinu i lansirao se u Ligu petice gdje je stekao status nogometnog majstora.

Foto: STEPHANE MAHE

Lovro bi postao drugi najskuplji hrvatski igrač u povijesti nakon Matea Kovačića kojeg je Chelsea platio 45 milijuna eura. Od ovog posla profitirao bi i Dinamo koji ima pravo na 20 posto od transfera. Zaradili su od Matea Kovačića i Marcela Brozovića, Joško Gvardiol blizu je Manchester Cityja, a sada bi i Majer mogao preseliti u Premier ligu. Dinamo bi mogao obilato napuniti blagajnu bez da je ikoga prodao! E, to je posao.