Nexe smijenio trenera, klupu preuzima bivši kapetan...

Krešo Ivanković više nije trener Nexea. Nakon malog debakla u Velikoj Gorici (38-31), a onda i očekivanog poraza u Europskoj ligi kod Hannover-Burgdorfa, koji je čak ispao i pristojan (34-28), s obzirom na 9-2 u 10. minuti, Našičani su se zahvalili dosadašnjem treneru.

Ivanković je stigao u travnju 2024. godine nakon kratke avanture Veselina Vujovića, a naslijedit će ga bivši kapetan i igrač našičkog kluba Saša Barišić-Jaman (43), koji je dosad vodio drugu ekipu.

Susret Nexea i Abanca Ademar Leon u EHF Europskoj ligi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Odluku o prestanku suradnje donijela je Uprava kluba nakon analize dosadašnjeg rada i rezultata. Tijekom vođenja momčadi Kreha je s ekipom sudjelovao u domaćim i europskim natjecanjima te dao značajan doprinos u stabilnosti i razvoju kluba. S obzirom na ciljeve koji predstoje u nastavku sezone, u klubu smatraju kako je promjena u ovom trenutku u najboljem interesu za momčad i buduće izazove. Iz tog razloga ekipu će preuzeti Saša Barišić-Jaman, dugogodišnji igrač i kapetan, koji trenutno obnaša dužnost trenera naše druge ekipe. Vjerujemo da će svojim iskustvom, autoritetom i poznavanjem klupskog sustava osigurati kontinuitet rada i dodatnu energiju u završnici sezone", poručili su iz Nexea.

Našice: Nexe i PAUC u utakmici 7. kola EHF Europske lige | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Barišić-Jaman trenerski debi imat će u petak u prvenstvenom susretu protiv Trogira, a u utorak i europski kad u Našice stiže danska Fredericia.