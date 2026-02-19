Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROMJENE U NAŠICAMA

Nexe smijenio trenera, klupu preuzima bivši kapetan...

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Nexe smijenio trenera, klupu preuzima bivši kapetan...
3
Susret Nexea i Abanca Ademar Leon u EHF Europskoj ligi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

S obzirom na ciljeve koji predstoje u nastavku sezone, u klubu smatraju kako je promjena u ovom trenutku u najboljem interesu za momčad i buduće izazove, poručuju iz Nexea

Admiral

Krešo Ivanković više nije trener Nexea. Nakon malog debakla u Velikoj Gorici (38-31), a onda i očekivanog poraza u Europskoj ligi kod Hannover-Burgdorfa, koji je čak ispao i pristojan (34-28), s obzirom na 9-2 u 10. minuti, Našičani su se zahvalili dosadašnjem treneru. 

Ivanković je stigao u travnju 2024. godine nakon kratke avanture Veselina Vujovića, a naslijedit će ga bivši kapetan i igrač našičkog kluba Saša Barišić-Jaman (43), koji je dosad vodio drugu ekipu.

Susret Nexea i Abanca Ademar Leon u EHF Europskoj ligi
Susret Nexea i Abanca Ademar Leon u EHF Europskoj ligi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Odluku o prestanku suradnje donijela je Uprava kluba nakon analize dosadašnjeg rada i rezultata. Tijekom vođenja momčadi Kreha je s ekipom sudjelovao u domaćim i europskim natjecanjima te dao značajan doprinos u stabilnosti i razvoju kluba. S obzirom na ciljeve koji predstoje u nastavku sezone, u klubu smatraju kako je promjena u ovom trenutku u najboljem interesu za momčad i buduće izazove. Iz tog razloga ekipu će preuzeti Saša Barišić-Jaman, dugogodišnji igrač i kapetan, koji trenutno obnaša dužnost trenera naše druge ekipe. Vjerujemo da će svojim iskustvom, autoritetom i poznavanjem klupskog sustava osigurati kontinuitet rada i dodatnu energiju u završnici sezone", poručili su iz Nexea.

Našice: Nexe i PAUC u utakmici 7. kola EHF Europske lige
Našice: Nexe i PAUC u utakmici 7. kola EHF Europske lige | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Barišić-Jaman trenerski debi imat će u petak u prvenstvenom susretu protiv Trogira, a u utorak i europski kad u Našice stiže danska Fredericia.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji
SLALOM U CORTINI D'AMPEZZO

'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji

Shiffrin osvojila zlato s velikom prednošću! Zrinka 26., Popović odustala, a Moltzan s 29. mjesta do osmog! Švedska bronca iznenadila sve
FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
VIDEO Cirkus u Italiji! Hrvaticu u cilju proganjao vuk? Evo što je o životinji rekao zagrebački ZOO
POGLEDAJTE

VIDEO Cirkus u Italiji! Hrvaticu u cilju proganjao vuk? Evo što je o životinji rekao zagrebački ZOO

Na kraju utrke na stazu je istrčala životinja koja nije bila na povodcu. Nije ugrozila natjecateljice, ali je trčala iza naše Tene Hadžić pri ulasku u cilj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026