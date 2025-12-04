Neymar konačno proigrao, i to ozlijeđen! Otpisani Brazilac dao hat-trick u borbi za ostanak...

Kad su se ugasila svjetla europskih velikana i blještavilo arapskih milijuna, vratio se kući. Vratio se tamo gdje je sve počelo, u svoj Santos, s jednom jedinom misijom – spasiti klub svog djetinjstva od povijesne sramote ispadanja u drugu ligu. Mnogi su sumnjali, govorili da su njegove najbolje godine prošle. A onda je došla ta prohladna večer u srijedu.

U presudnoj utakmici 37. kola Brasileirãoa, na gostovanju kod Juventudea, Neymar Jr. (33) je isporučio partiju za pamćenje. U samo 15 minuta drugog poluvremena, čudesni Brazilac zabio je hat-trick, sam uništio suparnika za pobjedu 3-0 i ostavio Santosu nadu da čudo ipak moguće.

Tenzije na vrhuncu: Prvo poluvrijeme za zaborav

Utakmica na stadionu Alfredo Jaconi u Caxias do Sulu nije bila samo borba za tri boda. Bio je to dvoboj za goli prvoligaški život. Santos, osmerostruki prvak Brazila i klub koji je svijetu dao Peléa, Robinha i samog Neymara, našao se na rubu provalije. Pritisak je bio golem, a to se vidjelo na igračima od prve minute.

Foto: THIAGO BERNARDES/REUTERS

Prvo poluvrijeme bilo je mučno za gledanje. Svaki napad Santosa bio je prožet grčem i strahom od pogreške. Juventude, i sam u opasnoj zoni, postavio je čvrst blok i vrebao priliku iz kontranapada. Neymar je pokušavao, tražio loptu, driblao, ali kao da je udarao u zid.

Lopta jednostavno nije htjela u gol. S istekom 45. minute, na semaforu je stajalo 0-0, rezultat koji je Santos gurao sve dublje u živi pijesak Serie B. Navijači koji su potegnuli na dalek put bili su u očaju, a na licima igrača vidjela se potpuna nemoć.

Neymarovih 15 minuta magije koje su promijenile sve

A onda, nakon odmora, na teren je izašao neki drugi Neymar. Onaj stari, gladan golova i pobjeda, onaj čarobnjak s loptom koji je godinama oduševljavao svijet. U razdoblju od 58. do 73. minute, ugasio je svaku nadu domaćina i zapalio plamen nade za svoj klub.

Foto: THIAGO BERNARDES/REUTERS

Sve je počelo u 58. minuti. Nakon jedne duge akcije, lopta je došla do Neymara na dvadesetak metara od gola. Primio ju je, jednim lažnjakom izbacio svog čuvara, napravio korak udesno i onda odapeo prizemnu loptu koja je poput metka prošla kroz šumu nogu i završila u donjem desnom kutu golmanovih vrata.

Bio je to trenutak čistog olakšanja. Neymar je potrčao prema gostujućoj tribini, udarajući se u prsa i pokazujući na grb Santosa. Led je bio probijen.

Majstorija iz slobodnjaka za potvrdu dominacije

Ako je prvi gol bio plod upornosti, drugi je bio čista umjetnost. Samo sedam minuta kasnije, u 65. minuti, Santos je dobio slobodan udarac na idealnoj poziciji, malo iskosa s lijeve strane, na oko 22 metra. Neymar je uzeo loptu, namjestio je, duboko udahnuo i poslao savršeni projektil preko živog zida.

Lopta je imala nevjerojatan 'e'fe' i završila je u samim rašljama. Golman Juventudea mogao ju je samo ispratiti pogledom. Stadion je zanijemio, a klupa Santosa je eksplodirala od sreće. Bio je to potpis velemajstora, gol koji je prelomio utakmicu.

Točka na 'i' stigla je u 73. minuti. Juventude je krenuo na sve ili ništa, ostavivši puno prostora iza svojih leđa. Uslijedila je munjevita kontra Santosa. Lopta je brzo prebačena na krilo do mladog napadača koji je sjurio prema golu i nesebično uposlio Neymara koji je pratio akciju. Desetki Santosa ostao je lakši dio posla, s pet metara je samo gurnuo loptu u praznu mrežu za svoj hat-trick i konačnih 3-0. Bio je to kraj. Neymar je skinuo dres, pao na koljena i podigao ruke prema nebu. Misija za taj dan bila je izvršena.

Foto: THIAGO BERNARDES/REUTERS

Ova pobjeda, izborena na leđima jednog čovjeka, vratila je vjeru u svlačionicu i na tribine. Santos više ne ovisi samo o drugima, već sudbinu drži u svojim rukama.

Pobjedom je Santos skočio na 16. mjesto ljestvice Brasileirãoa, prvo iznad crte koja vodi u niži rang. Sada imaju bod više od prvog kluba u zoni ispadanja. U posljednjem, 38. kolu, čeka ih domaći okršaj protiv Fortaleze. Računica je jasna, pobjeda im jamči ostanak, bez obzira na druge rezultate. Svaki drugi ishod otvorio bi vrata pakla i ovisnosti o rezultatima izravnih konkurenata.