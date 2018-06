Velika drama: Brazil u sudačkoj nadoknadi slomio Kostariku...

Goooool! Coutinho je napokon uspio slomiti ogroman otrpo Kostarike. S lijeve strane je nabacio Marcelo, a najviši u šesnaestercu je bio Firmino koji je glavom loptu prenio na drugu stativu. Tamo je naletio Coutinho te niskim udarcem zabio kroz noge Keylora Navasa.

Coutinho to the rescue for #Brazil in stoppage time!!! Marcelo's cross was knocked down by Firmino, touched by Gabriel Jesus, and Coutinho came running through to knock it home. 1-0 vs #CostaRica late on.#BRACRC #BRAxCRC #BRA pic.twitter.com/W2XDNMIwCd