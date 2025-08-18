Neymar plakao nakon debakla, a njegov sin oduševio porukom: 'Nemoj ovo uzeti kao neuspjeh'

Brazilski prvoligaš Santos u ponedjeljak je doživio ogroman poraz (0-6) od Vasco da Game u 20. kolu tamošnjeg prvenstva, a cijenu debakla platio je sada već bivši trener Cleber Xavier (61). Brazilski velikan uručio je otkaz treneru koji je stigao na klupu u travnju, a kriza Santosa, koji je tek 15. u prvenstvu, samo se produbila.

Neymar, koji se zimus senzacionalno vratio u klub u kojem je stegao planetarnu slavu i, suznih je očiju nakon utakmice priznao kako ga je sram.

Ipak, utjehu mu je pružio 13-godišnji sin Davi Lucca. Mladić je poslao emotivnu poruku ocu nakon poraza, a Neymar ju je podijelio na društvenim mrežama.

Foto: James Moy/PRESS ASSOCIATION

- Večer, tata. Znam da je ovo bio težak dan za tebe i nas, ali želim ti poručiti kako ću uvijek biti uz tebe i tvoja podrška u ovakvim teškim trenucima, čak i kada nemaš nikog drugog. Ti nisi samo izvrstan otac, ti si moj idol i inspiracija, čak i u danima kada plačeš. Snažno te volim, uvijek imaj to na pameti. Tvoja obitelj će uvijek biti uz tebe, bilo dobro ili loše - poručio je 13-godišnji dječak Neymaru i dodao...

- Ti si moj otac i uvijek sam tu za tebe. A sada želim da podigneš svoju glavu i vratiš im kao što si to oduvijek radio. Ti si nevjerojatan. Volim te iz dubine mojeg srca. I nikad nemoj odustati od svojih najvećih snova zbog ljudi koji ne znaju tko si. Sposoban si za sve, nemoj ovaj poraz uzeti kao neuspjeh već ga iskoristi kao motivaciju da budeš bolji nego jučer. Nikad nemoj zaboraviti, nevjerojatan si - zaključio je Neymarov sin u emotivnoj poruci.

Foto: screenshot/instagram

Davi Lucca je Neymarov sin iz veze s Carolinom Dantas, koja je imala samo 17 godina kada ga je dovela na svijet. Lucca voli košarku i video igrice, a navodno neće pokušati izgraditi karijeru u nogometu kao i njegov otac.