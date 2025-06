Neymar pokušao zabiti rukom: 'Prokleti gad. Narugao mi se...'

Brazilski nogometni as Neymar (33) ponovno se našao u centru pažnje, ovaj put jer je dobio crveni karton tijekom utakmice njegova Santosa protiv Botafoga. Incident se dogodio u 76. minuti, kad je Neymar u pokušaju da dođe do lopte i zabije gol igrao rukom. Sudac Davi de Oliveira Lacerda pokazao mu je drugi žuti karton, prvi je dobio krajem prvog poluvremena.

Bio mu je to 13. crveni karton u profesionalnoj karijeri i prvi nakon povratka u Santos nakon dugotrajne ozljede koljena zbog koje nije igrao u Al-Hilalu. Sudac je odmah poništio gol, a Neymar je ostavio Santos s deset igrača u ključnom trenutku utakmice. Samo nekoliko minuta kasnije, Botafogo je iskoristio prednost u broju igrača i zabio pobjednički gol.

Video možete pogledati OVDJE.

"Da me danas nisu isključili, definitivno bismo osvojili tri boda. Ova momčad zaslužuje čestitke za današnju utakmicu. Možete mi pripisati ova tri boda. Trebao sam dobiti drugi žuti karton, ali sudac mi se narugao prvim. Ima loših sudaca, kakav je to prokleti gad! To je samo moje mišljenje. Molim vas, nemojte me više kažnjavati", napisao je igrač na Instagramu.

Brazilski nogometaš pokušava vratiti formu i utjecaj nakon ozljede koljena koja ga je držala izvan terena gotovo godinu dana. Vratio se u Santos uz velika očekivanja, ali i pritisak zbog teškog položaja kluba u borbi za ostanak u brazilskoj Serie A. Suspenzija će mu trajati barem jednu utakmicu, izravan dvoboj protiv konkurenta Fortaleze. Bio mu je to već šesti crveni karton za Santos u dva mandata i prvi u karijeri nakon 2021., kad je igrao za PSG protiv Lillea.