Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZVIJEZDA BRAZILA

Neymar zbog ozljede propušta prvu utakmicu na Mundijalu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Neymar zbog ozljede propušta prvu utakmicu na Mundijalu
Foto: Dylan Martinez

Naporno radi kako bi se što prije oporavio. Nadamo se da će se sljedeći tjedan moći vratiti punom treningu, rekao je izbornik Carlo Ancelotti

Admiral

Brazilska nogometna zvijezda Neymar propustit će prvu utakmicu Brazila grupne faze Svjetskog prvenstva zbog ozljede lista, rekao je u petak brazilski izbornik Carlo Ancelotti.

- Naporno radi kako bi se što prije oporavio. Nadamo se da će se sljedeći tjedan moći vratiti punom treningu - rekao je Ancelotti.

Brazil će imati težak zadatak u subotu u svojoj prvoj utakmici protiv polufinalista Svjetskog prvenstva 2022., Maroka. To će biti jedina utakmica tijekom grupne faze u kojoj se susreću dvije momčadi koje su trenutno među prvih deset na FIFA-inoj ljestvici, budući da je Brazil šesti, a Maroko osmi. Neymar je posljednji put igrao 17. svibnja u brazilskoj ligaškoj utakmici za svoj klub Santos, a zbog ozljede je propustio sve pripreme Brazila za Svjetsko prvenstvo. 

KOMU IDE KARTON? VIDEO Prvi put suci primijenili novo VAR pravilo na Mundijalu
VIDEO Prvi put suci primijenili novo VAR pravilo na Mundijalu

Ako bi Neymar nastupio, postao bi deveti Brazilac koji je nastupio na četiri svjetska prvenstva, pridruživši se skupini od osam igrača u kojoj su Pele i Ronaldo. Neymar je postigao osam golova i četiri asistencije u 13 utakmica na svjetskim prvenstvima. Ovo je ujedno i treće svjetsko prvenstvo na kojem je 34-godišnji Neymar propustio barem jednu utakmicu zbog ozljede.

- On me inspirira. Želim mu brz oporavak i radujem se njegovom povratku na teren - rekao je njegov suigrač u reprezentaciji Vinicius Junior. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Brighton želi Vuškovića, u Istru 1961 stigao najbolji strijelac 2. lige
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Brighton želi Vuškovića, u Istru 1961 stigao najbolji strijelac 2. lige

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Bosanski dijamant gradi carstvo na Jadranu. Zavirite u Džekino dubrovačko carstvo...
'DIJAMANT' U BISERU JADRANA

FOTO Bosanski dijamant gradi carstvo na Jadranu. Zavirite u Džekino dubrovačko carstvo...

Edin Džeko, "Bosanski dijamant", osvaja Dubrovnik! Uložio milijune u vile i restoran "Ezza". Luksuz, hedonizam i poslovni uspjeh na jugu Hrvatske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026