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BRAZILSKI SUPERSTAR

Neymar zbog ozljede propušta sve utakmice Brazila u skupini

Piše Ivan Tomašković,
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Neymar zbog ozljede propušta sve utakmice Brazila u skupini
Foto: CAEAN COUTO

Neymar je posljednji put igrao 17. svibnja u brazilskoj ligaškoj utakmici za svoj klub Santos, a zbog ozljede je propustio sve pripreme Brazila za Svjetsko prvenstvo.

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Brazilska nogometna zvijezda Neymar propustila je prvu utakmicu Brazila protiv Maroka grupne faze Svjetskog prvenstva zbog ozljede lista. Taj susret završio je 1-1. 

No, izgleda da je ozljeda takve prirode, pa će propustiti sve utakmice grupne faze, javlja britanski The Independent. O tome je je izvijestio i poznati nogometni insajder Fabrizio Romano. 

Neymar je posljednji put igrao 17. svibnja u brazilskoj ligaškoj utakmici za svoj klub Santos, a zbog ozljede je propustio sve pripreme Brazila za Svjetsko prvenstvo. 

Brazilski mediji ističu da je medicinskom timu predloženo, nakon Neymarovih pretraga, da propusti cijelu grupnu fazu. 

Hoćemo li vidjeti brazilskog čarolijaka na djelu ovisi koliko će da Brazil daleko stići u fazi ispadanja. 

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