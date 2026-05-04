Neymarov novi skandal. Napao je sina proslavljenog Brazilca?

Neymar (34) ponovno se našao u središtu pažnje, ovaj put zbog incidenta na treningu sa Robinhom Jr. (18), sinom bivše brazilske zvijezde. Podsjetimo, Robinho nekoć je slovio za jednog od najvećih talenata brazilskog nogometa, još kao 12-godišnjaka Pelé proglasio ga je svojim nasljednikom, a 2005. stigao je u Real Madrid iz Santosa. Ipak, karijera nije ispunila očekivanja, a u ožujku 2024. počeo je u Brazilu služiti devetogodišnju zatvorsku kaznu zbog silovanja.

Njegov sin, Robinho Jr., danas je jedan od najperspektivnijih mladih igrača u Brazilu. U ljeto 2024. potpisao je prvi profesionalni ugovor, uz otkupnu klauzulu od 50 milijuna eura. Brazilski mediji ranije su isticali kako mu je upravo Neymar nogometni uzor, pa se očekivalo da će mnogo naučiti od iskusnije zvijezde.

No, prema pisanju brazilskog medija Globo, na nedjeljnom treningu došlo je do napetosti. Navodno je Robinho Jr. nadmudrio Neymara u driblingu, što se 34-godišnjaku nije svidjelo. Uslijedila je reakcija, Neymar mu je dobacio da “ide polako”, a potom ga srušio na travnjak.

Situacija je, prema istim izvorima, eskalirala u kratkotrajni fizički sukob. Štoviše, prema svjedočanstvu najmanje jedne osobe koju je kontaktirao Globo, Neymar je čak i ošamario 18-godišnjaka. Klub se nije oglasio, dok su Neymarovi predstavnici poručili da nisu upoznati s detaljima incidenta.

Ipak, tenzije su se brzo smirile. Neymar je tijekom istog treninga prišao mladom suigraču i ispričao se, a brazilski mediji navode kako se prema njemu inače odnosi kumski i zaštitnički, gotovo mentorski. Njihov odnos, čini se, nije dugoročno narušen. Dodajmo kako su i Neymar i Robinho Jr. propustili derbi protiv Palmeiras (1-1) prošlog vikenda.

