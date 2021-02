Japanska tenisačica Naomi Osaka (23) pobjednica je ovogodišnjeg izdanja Australian Opena nakon što je u finalu u subotu sa 6-4, 6-3 pobijedila Amerikanku Jennifer Brady.

Osaki je za osvajanje drugog naslova na Australian openu bilo potrebno sat vremena i 19 minuta. U prvom je setu suparnici uzela dva puta servis, kao i u drugom, a svoj je izgubila po jednom u svakom setu. Osaka je servirala šest aseva, a Brady dva, Japanka je imala 16 winnera i napravila je 24 dvostruke pogreške, dok je Amerikanka napravila 31 dvostruku pogrešku.

Brady, koja je na putu do finala svladala našu Donnu Vekić u osmini finala, je igrala tenis života u Australiji, ali Osaka je u ovome trenutku koplje iznad nje i bila je bez ikakvih šansi. No pozitivno za nju je to što je osjetila draž finala na Grand Slamu što će sigurno značiti za njezinu budućnost, a uz to će i bitno popraviti svoje stanje na WTA ljestvici na kojoj je trenutačno 24.

Njezin najbolji rezultat na Grand Slamovima do sada je bilo na zadnjem US Openu kada je stigla do polufinala gdje je potom također izgubila od Osake.

S druge strane, Japanka je opravdala status jedne od najboljih tenisačica na svijetu u ovome trenutku te lagano došla do svoje četvrte Grand Slam titule u isto toliko finala. Osvojila je US Open 2018. i 2020. te još jednom Australian Open 2019. godine.

Ono što je još fascinantnije je to što je na putu do titule izgubila samo jedan jedini set i to od Španjolke Muguruze koju je pobijedila 2-1, a set joj nije uspjela uzeti ni velika Serena Williams koju je sredila u polufinalu istim rezultatom kao i Brady. Ovo joj je bio sedmi naslov u karijeri, a obzirom na njezinu nevjerojatnu formu i tek 23 godine početku, njezino vrijeme tek sad dolazi.

U muškom finalu u jutarnjim satima nedjelje igraju prvi tenisač svijeta Novak Đoković i Rus Danil Medvjedev.