PRVACI U SJAJNOJ FORMI

Piše Luka Tunjić,
Nezaustavljiva Oklahoma ušla u povijest NBA lige! Još uvijek je tek na jednom porazu u sezoni
Foto: Cary Edmondson/REUTERS

Oklahoma City Thunder nezaustavljivo ruši sve pred sobom! Sa omjerom 20-1 dominiraju NBA ligom, a Gilgeous-Alexander briljira s 38 koševa. Hoće li srušiti rekord Warriorsa

Aktualni NBA prvaci, Oklahoma City Thunder, nastavljaju svoju nevjerojatnu dominaciju u novoj sezoni. Nakon teške borbe u San Franciscu, upisali su još jednu pobjedu od 123-115. Ovom pobjedom popravili su svoj omjer na nevjerojatnih 20-1, čime su se učvrstili na vrhu Zapadne konferencije i cijele lige. Momčad, koja je prošle sezone osvojila svoj prvi naslov prvaka od preseljenja u Oklahomu pobjedom nad Indiana Pacersima, ove sezone igra još uvjerljivije.

Predvođeni MVP-jem prošle sezone, Shaijem Gilgeous-Alexanderom, te mladim zvijezdama Chetom Holmgrenom i Jalenom Williamsom, Thunderi se mogu pohvaliti najboljom obranom i najboljom koš razlikom u ligi. Mnogi analitičari vjeruju da su na putu da sruše i povijesni rekord po broju pobjeda u regularnoj sezoni, koji drže upravo Warriorsi.

NBA: Oklahoma City Thunder at Golden State Warriors
Foto: Cary Edmondson/REUTERS

Gilgeous-Alexander "utrpao" je 38 koševa, najviše na utakmici, a Oklahoma je imala tri najbolja strijelca na utakmici. Jalen Williams zabio je 22 koša uz šest asistncija, a Chet Holgrem zabio je 21 koš uz osam asistencija. Brandin Podziemski predvodio je Warriorse sa 17 koševa. Najbolji igrač Warriorsa, Steph Curry, propustio je i ovu utakmicu zbog ozljede kvadricepsa.

NBA, rezultati

  • Sixers - Wizards 121-102
  • Raptors - Blazers 121-118
  • Celtics - Knicks 123-117
  • Pelicans - Timberwolves 142-149
  • Spurs - Grizzlies 126-119
  • Warriors - Thunder 112-124

