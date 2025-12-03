Nezaustavljiva Oklahoma ušla u povijest NBA lige! Još uvijek je tek na jednom porazu u sezoni

Aktualni NBA prvaci, Oklahoma City Thunder, nastavljaju svoju nevjerojatnu dominaciju u novoj sezoni. Nakon teške borbe u San Franciscu, upisali su još jednu pobjedu od 123-115. Ovom pobjedom popravili su svoj omjer na nevjerojatnih 20-1, čime su se učvrstili na vrhu Zapadne konferencije i cijele lige. Momčad, koja je prošle sezone osvojila svoj prvi naslov prvaka od preseljenja u Oklahomu pobjedom nad Indiana Pacersima, ove sezone igra još uvjerljivije.

Predvođeni MVP-jem prošle sezone, Shaijem Gilgeous-Alexanderom, te mladim zvijezdama Chetom Holmgrenom i Jalenom Williamsom, Thunderi se mogu pohvaliti najboljom obranom i najboljom koš razlikom u ligi. Mnogi analitičari vjeruju da su na putu da sruše i povijesni rekord po broju pobjeda u regularnoj sezoni, koji drže upravo Warriorsi.

Foto: Cary Edmondson/REUTERS

Gilgeous-Alexander "utrpao" je 38 koševa, najviše na utakmici, a Oklahoma je imala tri najbolja strijelca na utakmici. Jalen Williams zabio je 22 koša uz šest asistncija, a Chet Holgrem zabio je 21 koš uz osam asistencija. Brandin Podziemski predvodio je Warriorse sa 17 koševa. Najbolji igrač Warriorsa, Steph Curry, propustio je i ovu utakmicu zbog ozljede kvadricepsa.

NBA, rezultati

Sixers - Wizards 121-102

Raptors - Blazers 121-118

Celtics - Knicks 123-117

Pelicans - Timberwolves 142-149

Spurs - Grizzlies 126-119

Warriors - Thunder 112-124