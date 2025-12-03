Oklahoma City Thunder nezaustavljivo ruši sve pred sobom! Sa omjerom 20-1 dominiraju NBA ligom, a Gilgeous-Alexander briljira s 38 koševa. Hoće li srušiti rekord Warriorsa
Nezaustavljiva Oklahoma ušla u povijest NBA lige! Još uvijek je tek na jednom porazu u sezoni
Aktualni NBA prvaci, Oklahoma City Thunder, nastavljaju svoju nevjerojatnu dominaciju u novoj sezoni. Nakon teške borbe u San Franciscu, upisali su još jednu pobjedu od 123-115. Ovom pobjedom popravili su svoj omjer na nevjerojatnih 20-1, čime su se učvrstili na vrhu Zapadne konferencije i cijele lige. Momčad, koja je prošle sezone osvojila svoj prvi naslov prvaka od preseljenja u Oklahomu pobjedom nad Indiana Pacersima, ove sezone igra još uvjerljivije.
Predvođeni MVP-jem prošle sezone, Shaijem Gilgeous-Alexanderom, te mladim zvijezdama Chetom Holmgrenom i Jalenom Williamsom, Thunderi se mogu pohvaliti najboljom obranom i najboljom koš razlikom u ligi. Mnogi analitičari vjeruju da su na putu da sruše i povijesni rekord po broju pobjeda u regularnoj sezoni, koji drže upravo Warriorsi.
Gilgeous-Alexander "utrpao" je 38 koševa, najviše na utakmici, a Oklahoma je imala tri najbolja strijelca na utakmici. Jalen Williams zabio je 22 koša uz šest asistncija, a Chet Holgrem zabio je 21 koš uz osam asistencija. Brandin Podziemski predvodio je Warriorse sa 17 koševa. Najbolji igrač Warriorsa, Steph Curry, propustio je i ovu utakmicu zbog ozljede kvadricepsa.
NBA, rezultati
- Sixers - Wizards 121-102
- Raptors - Blazers 121-118
- Celtics - Knicks 123-117
- Pelicans - Timberwolves 142-149
- Spurs - Grizzlies 126-119
- Warriors - Thunder 112-124
