ATP TOKIO

Nezaustavljivi Alcaraz na pragu je nove titule. Čeka ga Fritz

Piše HINA,
Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Alcaraz u međusobnim dvobojima vodi 3-1, s time da je Fritz slavio u posljednjem, odigranom na ovogodišnjem Laver Cupu u San Franciscu. Radi se o ekshibicijskom dvoboju, ali je Fritz bio vrlo uvjerljiv (6-3, 6-2)

Najbolji tenisač svijeta Carlos Alcaraz i najbolji Amerikanac na ATP ljestvici Taylor Fritz (ATP - 5.) borit će se za naslov pobjednika ATP 500 turnira na tvrdoj podlozi u Tokiju, nakon što su u ponedjeljak u polufinalnim mečevima svladali svoje suparnike, Norvežanina Caspera Ruuda i Amerikanca Jensona Brookbyja.

Fritz (ATP - 5.) je prvi izborio mjesto u finalu svladavši sunarodnjaka Brooksbyja (ATP - 86.) sa 6-4, 6-3 za 90 minuta. Alcaraz je imao puno više posla protiv Ruuda (ATP - 12.) koji je odlično započeo dvoboj i 'breakom' u osmom gemu prvog seta osigurao osvajanje prve dionice meča. No, Španjolac je u drugom gemu drugog seta prvi put slomio servis Norvežanina i započeo preokret.

ATP 500 - Japan Open Tennis Championships
Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Taj mu je 'break' bio dovoljan za osvajanje druge dionice, a u odlučujućem setu je do novog 'breaka' došao u petom gemu i pretvorio ga u pobjedu 3-6, 6-3, 6-4 vrijednu plasmana u deseto finale u ovoj godini, a ukupno 31. u karijeri.

Alcaraz je u 2025. osvojio sedam trofeja iz devet finalnih nastupa, a u Toikiju će pokušati doći do 24. naslova u karijeri.

Taylor Fritz je 2022. osvojio ovaj turnir. U utorak će igrati svoje 19. finale na ATP Touru i pokušati doći do 11. trofeja, a trećeg u ovoj godini u kojoj mu je učinak u finalima 2-0.

Alcaraz u međusobnim dvobojima vodi 3-1, s time da je Fritz slavio u posljednjem, odigranom na ovogodišnjem Laver Cupu u San Franciscu. Radi se o ekshibicijskom dvoboju, ali je Fritz bio vrlo uvjerljiv (6-3, 6-2). No, u mečevima na Touru Alcaraz ima 3-0 protiv 27-godišnjeg Amerikanca uz samo jedan izgubljen set, u polufinalu ovogodišnjeg Wimbledona.  

ATP Tokio - polufinale

  • Carlos Alcaraz (Špa/1) - Casper Ruud (Nor) 3-6, 6-3, 6-4
  • Talyor Fritz (SAD/2) - Jenson Brooksby (SAD) 6-4, 6-3

OSTALO

