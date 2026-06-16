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Nezaustavljivi Marino Bloudek opet je srušio hrvatski rekord!

Piše HINA,
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Nezaustavljivi Marino Bloudek opet je srušio hrvatski rekord!
Zagreb: Atletičar Marino Bloudek sletio u Zagreb nakon povijesnog uspjeha | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Marino Bloudek srušio je vlastiti rekord na mitingu zlatne klase u Ostravi! Završio je treći na 1000 metara i srušio postavio novi hrvatski rekord

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Hrvatski trkač Marino Bloudek (27) zauzeo je treće mjesto u utrci na 1000 metara na tradicionalnom međunarodnom atletskom mitingu  "Zlatna sprinterica" u Ostravi, a pritom je postavio novi hrvatski rekord u ovoj disciplini.

Bloudek je ciljem prošao u vremenu 2:15.40 minuta što je za 1.62 sekunde bolje od njegova dosadašnjeg nacionalnog rekorda kojega je postavio prije dvije godine.

Pobijedio je Australac Peter Bol s novim rekordom Oceanije od 2:15.13, dok je drugi ciljem prošao Nizozemac Samuel Chapple sa 2:15.20.

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